Awaria wodociągu w Ostrowi Mazowieckiej. Wody nie będzie przez kilka godzin Beata Modzelewska

Fot. ZGK

ZGK pracuje nad usunięciem awarii wodociągu w ulicy Traugutta. Usterka jest na tyle poważna, że prace mogą potrwać do godzin popołudniowych. Przy ul. Traugutta 87 zlokalizowany został punkt odbioru wody w woreczkach. Będą one dostępne do chwili usunięcia awarii. ZGK przeprasza za utrudnienia i prosi o wyrozumiałość.