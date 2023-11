Andrzejki w Klubie Lokator w Ostrołęce. Na andrzejkową imprezę 25.11.2023 zaprosiła dzieci Rada Osiedla Dzieci Polskich Beata Modzelewska

To spotkanie andrzejkowe w sobotnie popołudnie 25 listopada 2023 przygotowała Rada Osiedla Dzieci Polskich. Zaprosiła najmłodszych mieszkańców osiedla (do 10. roku życia) do zabawy i udziału w konkursach (z nagrodami oczywiście). Część dzieci przyszła w przebraniach. Na wszystkich czekały słodkości i napoje.