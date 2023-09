18. rocznica śmierci znakomitego siatkarza, ostrołęczanina Arkadiusza Gołasia

Arkadiusz Gołaś w dniu wypadku jechał przez Austrię do klubu Lube Banca Macerata (Włochy), z którym podpisał kontrakt. Jechał razem z żoną, która przeżyła. On zginął.

Arkadiusz Gołaś zostaw pochowany na ostrołęckim cmentarzu 22.09.2005. W ostatniej drodze towarzyszyły mu tysiące ludzi.

Kibice w pożegnalnym geście unieśli do góry klubowe szaliki. Trumna otulona koszulką z numerem "16" powędrowała do grobu. "Arek Gołaś" - skandowali fani siatkówki. Krzyczeli tak, jak czynili to dotychczas na wielu meczach swojego idola. - pisaliśmy 22 września 2005 roku.

Dzisiaj przypada 18.rocznica jego śmierci. Hołd zmarłemu złożyli między innymi przedstawiciele Urzędu Miasta, którzy złożyli wieniec na jego grobie.

22 września radni Ostrołęki przyznali Arkadiuszowi Gołasiowi najwyższe miejskie odznaczenie "Zasłużony dla miasta Ostrołęki". Po raz pierwszy w historii miasta ten honorowy tytuł został przyznany w trybie nadzwyczajnym.