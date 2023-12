Znów zmieniono termin składania ofert na dokończenie drogi Ostrów Mazowiecka - Orło. Tym razem na 28.12.2023

Z pytaniami zwróciliśmy się do rzeczniczki prasowej MZDW, Moniki Burdon.

27 października MZDW ogłosił przetarg na dokończenie drogi Ostrów Mazowiecka - Orło, czyli realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+408 (dokończenie zadania)”.

Wpłynęło do nas bardzo dużo zapytań od wykonawców i potrzeba czasu, aby udzielić na wszystkie odpowiedzi. Stąd zmiana terminu na 28 grudnia

- powiedziała Monika Burdon.

Zapytaliśmy również, czy jeśli pojawią się kolejne pytania, termin znów ulegnie zmianie i jak szybko, po otwarciu ofert, zostanie wyłoniony wykonawca?

Termin nie powinien już ulec zmianie. Oferty powinny zostać otwarte 28 grudnia. Jeśli będą spełniać nasze wymogi, do końca stycznia zostanie wyłoniony nowy wykonawca i podpiszemy z nim umowę

- tłumaczy rzeczniczka MZDW.

Termin realizacji zamówienia to 10 miesięcy od daty podpisania umowy w tym: do 8 miesięcy od daty podpisania umowy – termin wykonania robót; do 10 miesięcy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.