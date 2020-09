Znęcał się nad matką. Ostrowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia

Marek G. został oskarżony o znęcanie się psychicznie nad schorowaną matką Heleną G. Będąc pod wpływem alkoholu, wszczynał awantury, podczas których wyzywał matkę, groził jej śmiercią, poniżał ją, bił ją pięścią po twarzy, uderzał jej głową o twarde podłoże.

Oskarżenie dotyczy okresu od stycznia 2019 do 13 czerwca 2020 r. Ponadto 3 maja 2020 r. oskarżony popchnął siedzącą na krześle matkę. Kobieta upadła i doznała złamania kości łokciowej.

Marek G. w toku śledztwa nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Zaprzeczył, by nadużywał alkoholu oraz by znęcał się nad matką. Wobec Marka G. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.