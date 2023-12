Złote Gody w gminie Kadzidło. Jubilaci otrzymali medale od prezydenta RP

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, podczas której małżonkowie ponownie złożyli przysięgę małżeńską.

Na zakończenie proboszcz wraz z kapłanami życzył jubilatom, aby towarzyszyli młodym w trudnych czasach.

Dawniej szanowano wartości, dziś są one podeptane. Tyle jest rozwodów, puste seminaria. Coś strasznego się dzieje, dlatego musimy podtrzymywać ducha w innych, naszych bliskich, których kochamy. Módlmy się w intencji naszych rodzin. Niech Matka Boża otacza Was swoją opieką i bądźcie szczęśliwi

- mówił proboszcz Ryszard Kłosiński.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali bankietowej Deptuła, gdzie zebrali się jubilaci wraz z rodzinami.

Głos zabrał wójt gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski, który przyznał, że sam po ślubie jest 33 lata".

Młodzi ludzie nie wiedzą co ich czeka. Chcą po prostu być ze sobą. Przecież przed sakramentem są obcych sobie ludźmi. Co się takiego pięknego dzieje, że obcy sobie ludzie decydują, że chcą spędzić ze sobą resztę życia? To bardzo trudne być razem. Każdego roku dzieje się tyle różnych rzeczy. Czasami szybujemy jak orły, innym razem przychodzą trudne czasy. Ale jednak jesteście ze sobą, bo coś sobie kiedyś obiecaliście