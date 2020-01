Zimowe ptakoliczenie w powiecie ostrowskim, styczeń 2020

Ptaki można obserwować i liczyć indywidualnie lub na spacerach z wolontariuszami OTOP, którzy opowiadają o gatunkach ptaków spotykanych zimą w pobliżu ludzkich siedzib, a także dzielą się wiedzą o tym, jak mądrze pomagać ptakom i jak je obserwować, by im nie szkodzić.

Zimowe Ptakoliczenie to cykliczna akcja, której celem jest zbieranie danych na temat gatunków i liczebności ptaków obecnych w najbliższym otoczeniu człowieka – w ogrodach, parkach i przy karmnikach. Obserwacje i licznie ptaków przeprowadza się w wybranym miejscu (np. przy karmniku) lub na wybranej trasie (np. w park, ogródkach działkowych itp.). Dostarczane do OTOP wyniki corocznych obserwacji pozwalają tworzyć zestawienia gatunków najliczniej spotykanych zimą w pobliżu ludzkich siedzib oraz rejestrowanie ważnych zjawisk zachodzących w ptasim świecie.

16. Zimowe Ptakoliczenie zorganizowało Ostrowskie Stowarzyszenie Ludzie z Pasją we współpracy z urzędem miasta. Ptaki liczyło 36 uczniów z czterech szkół: SP nr 1 i nr 2 oraz LO im. M. Kopernika w Ostrowi Maz. oraz SP w Nagoszewie pod opieką Anny Kożuchowskiej, Małgorzaty Jamiołkowskiej i Beaty Herman. Zajęcia prowadził Paweł Cieśluk - nauczyciel biologii w LO i prezes Ostrowskiego Stowarzyszenia Ludzie z Pasją.

Zimowe Ptakoliczenie w Ostrowi i Małkini

W Małkini Górnej spacer w ramach 16. Zimowego Ptakoliczenia zorganizowało Koło Ornitologiczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. W zajęciach prowadzonych przez Hannę Chromińską i Ewelinę Puścian wzięło udział 17 członków koła.

Na skwerach, w ogrodach, na polach, na łęgu i ogródkach działkowych zaobserwowano 295 osobników z 20 gatunków. Uczestnicy spaceru rozpoznali m. in. cztery gatunki sikor, kruki, kosa, wróble, mazurki, kwiczoły, sierpówki, gile i mysikrólika.

Ptakiem 16. Zimowego Ptakoliczenia został wybrany gawron - duży, czarny ptak z rodziny krukowatych, spotykany zarówno w krajobrazie silnie zurbanizowanym, jak i w miejscach poddanych mniejszej presji człowieka. Wybierając gawrona organizatorzy Ptakoliczenia chcieli zwrócić uwagę na drastyczne zmniejszenie populacji tego gatunku wynikające z intensyfikacji rolnictwa prowadzącej do utraty siedlisk i zubożenia diety. Do spadku liczebności gawronów przyczyniają się także celowe działania człowieka – płoszenie (np. za pomocą armatek hukowych), niszczenie gniazd i wycinanie drzew z gniazdami, a także ranienie i zabijanie piskląt i dorosłych ptaków.