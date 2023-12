Zbiórka dla psów ze schroniska w Kruszewie. Fundacja zbiera na karmę dla Schroniska Canis

Dumni z naszej wspólnej przyjacielskiej misji, działamy już razem od siedmiu lat, z sercem pełnym miłości dla tych, którzy nie mogą mówić, ale potrafią dawać nam bezwarunkową miłość. Naszym celem jest zebranie funduszy na karmę dla Schroniska Canis w Kruszewie, aby poprawić warunki życia bezdomnych zwierząt. Dzięki Waszemu niesamowitemu wsparciu zebraliśmy do tej pory nieprawdopodobne 5 ton karmy! To niesamowite! Ale wiemy, że możemy zrobić jeszcze więcej. Wcale nie trzeba być superbohaterem, żeby zrobić coś dobrego. Wystarczy dorzucić się do naszej zrzutki na karmę! Każda złotówka to jedzenie dla tych psiaków