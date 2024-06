Zapisz dziecko na Zawody Rowerkowe w Ostrołęce. Udział bezpłatny, a emocje gwarantowane

Zawody Rowerkowe to wyjątkowa impreza rekreacyjna przygotowywana z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 11 lat. Naszą ideą jest to, aby dzieci dobrze się bawiły, spędziły czas z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem i pokochały aktywny wypoczynek. Taka forma zabawy wspomaga zacieśnianie więzi rodzinnych, wspiera propagowanie postawy wzajemnej tolerancji, akceptacji oraz szacunku.

Zawody Rowerkowe odbędą się w niedzielę, 16 czerwca na specjalnie przygotowanym torze przy Plaży Miejskiej w Ostrołęce, ul. Wioślarska 2. Zapisy odbywają się do 13.06.2024 r., do godziny 20.00 lub do osiągnięcia limitu 150 uczestników. Bez względu na wynik, wszyscy uczestnicy na mecie otrzymają pamiątkowe dyplomy i medale.

Aby zgłosić swoją pociechę, należy zapisać dziecko przez formularz internetowy (przycisk poniżej).

formularz aktywny do wyczerpania limitu miejsc (150)

lub do 13 czerwca 2024 r. do godz. 20.00

Udział w zawodach jest bezpłatny! Przed zawodami dzieci muszą pobrać specjalny numer startowy. Numery będziemy wydawać w dniu zawodów, od godziny 11.00. Start zawodów odbędzie się o godzinie 12.00.

Warunkiem udziału w zawodach jest wcześniejsze zapisanie dziecka

Zapisy online prowadzimy do 13 czerwca do godziny 20 lub do wyczerpania limitu miejsc (150).

Dzieci startują trójkami według kategorii wiekowej: 3-11 lat (2021 - 2013) i płci - pierwsi w zawodach jadą najmłodsi uczestnicy, najpierw dziewczynki, później chłopcy.

Zawody odbędą się 16 czerwca 2024 r. na terenie Plaży Miejskiej w Ostrołęce, ul. Wioślarska 2.

Pamiętaj, by na starcie pojawić się odpowiednio wcześniej. Numerki będą wydawane od godziny 11.00, a o godzinie 12.00 wystartują najmłodsze roczniki.

Każde dziecko biorące udział w zawodach musi posiadać odpowiednio założony kask. To element bezpieczeństwa, bez którego dziecko nie zostanie dopuszczone do rywalizacji!

Dziecko może mieć dowolny rower, również biegowy. Rowerki nie mogą posiadać wspomagania (rowery elektryczne).

Rodzic może pojawić się na linii startu razem z dzieckiem, jednak jego obecność nie może mieć wpływu na wynik rywalizacji.

Zdjęcia z podium oraz sportowych zmagań będziecie mogli oglądać w galerii na naszym portalu.

Kliknij przycisk poniżej i poprzez formularz internetowy zapisz swoje dziecko na zawody. Liczba miejsc ograniczona (150)!

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAWODACH