XIII Ostrowski Piknik z Książką już 8.06.2024! Zapraszamy do ogrodu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej

Start: godz. 11.00

Miejsce: Letni Ogród Biblioteki

W programie pikniku znajduje się m.in.

kiermasz książek

spektakl dla dzieci "Przygoda na Safari"

strefa dla dzieci

wspólne pieczenie kugla

występ zespołów ludowych

konkurs kulinarny "Najsmaczniejsza potrawa regionalna"

degustacja lokalnych wyrobów

konkursy z nagrodami

wymiennik roślin

Wymiennik roślin: godz. 11.00 - 16.00:

Jak to działa?

Przynieś kwiaty, sadzonki, nasiona lub książki o roślinach;

Wymień roślinki na takie, których Ci brakuje lub zostaw dla innych swoją nadwyżkę;

Pamiętaj, by pozostawione rośliny były zdrowe.

Spektakl: godz. 15.00

„Przygoda na Safari” to barwny spektakl dla dzieci, który przenosi młodych widzów w fascynującą podróż przez afrykańskie krajobrazy. Bohaterowie wyruszają na ekscytującą wyprawę, spotykając na swojej drodze różnorodne zwierzęta, takie jak lwy, żyrafy, czy słonie. Młody widz będzie miał okazję zapoznać się z lokalną kulturą i tradycją afrykańskich regionów. „Przygoda na Safari” to przygodowa historia, w której nie zabraknie zagadek, zwrotów akcji i humoru. Całość opatrzona jest autorskimi piosenkami i wieloma interakcjami, które zachęcą młodych widzów do aktywnego uczestnictwa w magicznej podróży przez safari.