Wypadek we wsi Wolkowe. Autem podróżowało 5 młodych mężczyzn z pow. ostrołęckiego. Do wypadku doszło 6.08.2023 Milena Jaroszewska

123rf

Do wypadku w Wolkowych doszło w niedzielę, 6 sierpnia nad ranem. Kierowca stracił panowanie nad kierownicą, zjechał do rowu i dachował. Żaden z podróżujących autem nie przyznaje się do siedzenia za kierownicą.