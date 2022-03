Wypadek w Drążdżewie. Motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. Został poważnie ranny

W piątek miał miejsce groźny wypadek z udziałem motocyklisty.

Według wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia 42 – letni kierujący motorowerem jadąc w kierunku Krasnosielca nie dostosował prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie, zjechał do rowu i przewrócił się. Mężczyzna wykazał się dużą lekkomyślnością, bo jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, wsiadł na motorower bez kasku. Niestety mężczyzna doznał poważnych obrażeń ciała i helikopterem pogotowia lotniczego został zabrany do szpitala. Od kierującego pobrano również krew do badań, by sprawdzić, czy nie kierował będąc pod działaniem alkoholu- informuje asp. Monika Winnik, rzeczniczka makowskiej policji.