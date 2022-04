Wypadek na drodze Andrzejewo-Paproć Duża. 6.04.2022 w Andrzejewie-Koloniach dachowało auto. Zdjęcia

Jak informują strażacy, kierujący pojazdem na łuku drogi zjechał do przydrożnego rowu, następnie uderzył w drzewo i doszło do dachowania samochód.

- Kierowca nie mógł samodzielnie opuścić pojazdu dlatego wymagana była interwencja strażaków, którzy pomogli kierowcy opuścić pojazd za pomocą deski ortopedycznej. Na szczęście pojazd nie był na tyle uszkodzony żeby wymagane było użycie narzędzi hydraulicznych. Dwójka pasażerów samodzielnie opuściła pojazd – poinformowali druhowie z Andrzejewa.

Szczegóły podaje mł.asp. Marzena Laczkowska:

Kierujący volkswagenem passatem 18-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego nie dostosował bezpiecznej prędkości do warunków drogowych, stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w rosnące po lewej stronie drogi drzewa, następnie wjechał z powrotem na drogę. Kierowca został przewieziony do szpitala. Pasażerom nic się nie stało. To dwóch 18-latków z województwa podlaskiego. Do sądu trafi wniosek o ukaranie młodego kierowcy.