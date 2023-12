Wydłużono termin składania ofert na dokończenie drogi Ostrów Mazowiecka - Orło. Termin mija 15.12.2023

Otwarcie ofert miało nastąpić 5 grudnia o godz. 9.00, jednak jak udało się nam dowiedzieć termin ten został przesunięty - na szczęście - tylko o kilka dni. Ze względu na dużo zapytań dotyczących zadania, MZDW zdecydował się wydłużyć termin składania ofert do 15 grudnia.

27 października MZDW ogłosił przetarg na dokończenie drogi Ostrów Mazowiecka - Orło, czyli realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+408 (dokończenie zadania)”.

Przypomnijmy...

Przetarg miał być ogłoszony w sierpniu, niestety, wszystko przeciągnęło się do listopada.

Remont drogi wojewódzkiej nr 627 na tym odcinku jest wyjątkowo pechowy: umowa została podpisana jesienią 2020 roku, a pierwsze frezowanie miało miejsce dopiero w kwietniu 2021. Do sierpnia 2021 roku wykonawca zapewniał, że skończy zadanie do listopada 2021, tak jak przewidywał harmonogram. W lipcu 2022 roku ówczesny wykonawca zszedł z budowy i od tamtej pory na drodze niewiele się działo. Zadbano jedynie o to, aby załatać największe ubytki w jezdni.