Wybory samorządowe 2024. Anna Truszkowska- Aptacy kandydatką na prezydenta Ostrołęki

KWW Ostrołęka na pokolenia zaprezentowała w poniedziałek 12 lutego swoją kandydatkę na prezydenta Ostrołęki. Komitet zawiązał się dzięki koalicji Lewicy, Polski 2050 oraz PSL.

Obecne na konferencji media powitała posłanka na Sejm RP Żaneta Cwalina- Śliwowska.

15 października Polacy zdecydowali o tym, że to demokratyczna część społeczeństwa przejmie władze w kraju. Jako Polska 2050 jesteśmy częścią rządu, częścią większości parlamentarnej, która obecnie stanowi prawo. Na bazie tego sukcesu chcieliśmy także zbudować nasz potencjał w wyborach samorządowych i wziąć odpowiedzialność za naszą Ostrołękę. Zbudowaliśmy koalicję i mamy wspaniałą kandydatkę na prezydenta miasta

- mówiła pani poseł.

Kandydatką z ramienia KWW Ostrołęka na pokolenia jest Anna Truszkowska- Aptacy. Jest ostrołęczanką, prawniczką z wykształcenia, członkinią Stowarzyszenia Polska 2050 Ostrołęka Kurpie.

Jako rodowita ostrołęczanka wiem z jakimi problemami na co dzień borykają się mieszkańcy. Widzę ogromny potencjał Ostrołęki, którego nie wykorzystali poprzedni włodarze. Pragnę stworzyć atrakcyjne warunki, aby przyciągnąć biznes do Ostrołęki, nowe miejsca pracy. Chcę wspierać lokalnych przedsiębiorców, bo to oni są sercem Ostrołęki. Stawiam też na transport, modernizację dróg. Chciałabym, aby Ostrołęka była miejsce, gdzie chce się zostać, gdzie się chce wychowywać dzieci, pracować i rozwijać