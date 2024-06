Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Frekwencja w naszym regionie na godz. 12.00.

W Polsce frekwencja do godz. 12.00 wyniosła 11,66 proc.

Ilu będzie eurodeputowanych w kadencji 2024-2029?

W nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego liczba deputowanych wzrośnie z 705 do 720. Największą reprezentację wyślą Niemcy, którym przypada 96 mandatów, drugą najliczniejszą grupą narodową będą Francuzi (81), trzecią Włosi – 76, a czwartą Hiszpanie (61). Polska plasuje się na piątym miejscu, do Brukseli i Strasburga wyślemy 53 europosłów, to jeden mandat więcej niż w upływającej kadencji. Najmniejsze delegacje będą mieć Cypr, Luksemburg oraz Malta, które będą mieć po 6 europosłów.