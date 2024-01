WOŚP w Ostrowi Mazowieckiej. Wolontariusze zebrali ok. 90 tys. zł! Liczenie nadal trwa

Na ulicach miasta można spotkać dzieci, młodzież, dorosłych oraz... psa. Yogi to samojed, czyli biała puchata kulka, która chętnie daje się głaskać. Kto mógłby oprzeć się takiemu wolontariuszowi?

Yogi sobie świetnie radzi. Ludzie są szczodrzy, mili, nie omijają nas. W tamtym roku, kiedy on potrzebował pomocy w związku z operacją, ludzie nam pomogli, a teraz my chcemy pomóc. Yogi jest przyjazny, lgnie do każdego, lubi głaskanie i dziś jest wygłaskany - a przy okazji zbiera do puszki