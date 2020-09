Widziałeś tego psa? Wabi się Terek. Szuka go właścicielka. Aktualizacja: Terek się odnalazł! 31.08.2020

W lesie między Teodorowem a Nową Wsią Wschodnią zaginął pies rasy West Terrier. Wabi się Terek. Ma założoną zieloną obrożę. Piesek jest bardzo przyjazny. W domu tęskni za nim mała dziewczynka, dla której był przyjacielem. Jeśli ktoś wie, co się stało z psem lub go widział, może skontaktować się z właścicielką.

Taką prośbę Czytelniczki przekazaliśmy naszym Czytelnikom. Piesek był szukany od weekendu. Wszystko dobrze się skończyło. Terek się odnalazł w... Bielsku Podlaskim. Jak tam trafił? Opowiedziała nam właścicielka:

- Para z Bielska Podlaskiego jechała na zakończenie lata - imprezę organizowaną przez członków facebookowej grupy Broda i Tatuaż, na działkę jednego z członków grupy która znajduje się w okolicach Ostrołęki. Zobaczyli Terka jak spacerował przy ulicy, pies wszedł na jezdnię, zahamowali i zabrali go do samochodu. Pod sklepem Zbychu w Laskowcu zapytali przechodnia czy wie czyj to pies, przechodzień nie wiedział więc zostawili numer do siebie i kazali zrobić zdjęcie psa, żeby właściciel mógł upewnić się czy to jego pies. Terka zapakowali do samochodu i pojechali na imprezę pod Ostrołęką. W spotkaniu Terek brał czynny udział głównie jedząc kiełbaski i dając się głaskać. Dzwonili też do weterynarzy, żeby sprawdzić czy pies ma czip. Pytali kilku członków spotkania czy nie przechowali by psa zanim nie odezwie się właściciel, ale nie było chętnych więc zabrali Terka do Bielska Podlaskiego - relacjonuje właścicielka pieska.