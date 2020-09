Weekend w Ostrołęce: Narodowe Czytanie, piknik historyczny na Fortach, piknik trzeźwościowy na stadionie i Operalia. 5-6.09.2020

Impreza potrwa w sobotę 5 września od godz. 12.00 do 17.00.

To imprezy plenerowe, Jaką pogodę zapowiadają synoptycy na 5.09.2020?

Organizuje go stowarzyszenie Arkadia. To ósma jego edycja. Od godz. 15.00 na stadionie planowane są m.in. rozgrywki sportowe, turniej rodzin, koncerty.

Niedziela - Ostrołęckie Operalia

W niedzielę (6 września) o godzinie 19.30 w hali widowiskowo-sportowej im. Arkadiusza Gołasia odbędzie się koncert finałowy V Festiwalu Muzycznego Ostrołęckie Operalia pn. "Zakochani w operetce".