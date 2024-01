W Małkini monitorują rzekę Bug. 17.01.2024 po raz pierwszy od kilku dni poziom wody się obniżył. Wiele zależy od pogody

Telefon czynny całą dobę

Sytuacja w gminie jest stale monitorowana. Codziennie odbywają się wyjazdy w teren, sprawdzanie w jakim stanie są gospodarstwa, gdzie "podeszła" woda. Do dyspozycji mieszkańców są telefony do wójt gminy, sekretarza gminy, komendanta gminnego ZOSP RP oraz kierownika referatu inwestycji i infrastruktury technicznej. Ludzie dzwonią, informują o sytuacji, zgłaszają problemy, zadają pytania... To bardzo ważne, że dzwonić można całą dobę i również całą dobę w terenie można zobaczyć strażaków z miejscowych OSP, którzy czuwają nad sytuacją.