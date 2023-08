Uroczystości patriotyczne w Dąbrówce. Odsłonięcie odnowionej mogiły powstania styczniowego i tablicy poświęconej wojnie 1920 r. 15.08.2023

Drugie upamiętnienie to tablica, która od dziś znajduje się na placu przed cmentarzem i upamiętnia wydarzenia z wojny 1920 roku. To jedna z tablic, które trzy lata temu prezydent Andrzej Duda wręczał samorządom, na terenie których dochodziło do ważnych wydarzeń związanych z wojną polsko-bolszewicką. Taka akcja została zorganizowana na 100-lecie bitwy warszawskiej. Otrzymana przez wójta Stefana Prusika tablica trafiła do Dąbrówki. Nie przypadkiem…

Tu właśnie doszło do jednego z epizodów wojny. O tyle ciekawego, że dotyczył lotnictwa.

- Polskie wojsko walczące na lądzie wspomagało lotnictwo. Działania te szczególnie nasiliły się w sierpniu 1920 roku, obejmując także teren Puszczy Zielonej. Lotnicy zrzucali bomby i ostrzeliwali z broni pokładowej kolumny nieprzyjacielskie, prowadzili loty rozpoznawcze i zrzucali ulotki. Wywiad lotniczy stwierdził – czytamy w komunikacie operacyjnym dowództwa frontu północnego z 23 sierpnia – że most na Narwi w Ostrołęce około godziny 10.00 zaczął się palić. Najprawdopodobniej właśnie w tym miejscu gdzie się znajdujemy, 15 sierpnia 1920 roku polski samolot, który wystartował z Mokotowa obrzucił bombami nieprzyjacielskie tabory rosyjskie zadając im dotkliwe straty. To wydarzenie zostało zauważone w źródłach historycznych i docenione przez prezydenta Andrzeja Dudę, z rąk którego - w imieniu gminy Lelis – otrzymałem pamiątkową tablicę – mówił podczas uroczystości w Dąbrówce wójt gminy Lelis Stefan Prusik.