Uroczysta sesja rady powiatu z okazji jubileuszu 25-lecia powiatu ostrołęckiego. 24.11.2023 wręczono medale i odznaczenia

Poza herbem i flagą przyjęta przez radę powiatu uchwała ustanawia także wzory i zasady użytkowania innych insygniów: sztandaru, pieczęci, odznaki honorowej, łańcuchów:

Następnie dr hab. Jan Mironczuk wygłosił wykład na temat historii samorządu terytorialnego w Polsce i regionie.

Głos zabrał starosta Stanisław Kubeł, który zaprezentował dokonania powiatu i omówił zmiany jakie zaszły w samorządzie na przestrzeni tych 25 lat.

Terytorium powiatu ostrołęckiego składa się z 11 gmin i tak jest niezmiennie od początku. Liczba mieszkańców powiatu wzrosła w ciągu tych 25 lat o ponad 5 tysięcy. Struktura demograficzna powiatu jest bardzo pozytywna. 56 tysięcy mieszkańców na 88 tysięcy jest w wieku produkcyjnym. Niestety spada liczba w wieku produkcyjnym, a także o 20 procent spada liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, a rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym. To nie jest optymistyczna prognoza na przyszłość. Oprócz mieszkańców ważna jest gospodarka. Na początku powiatu w rolnictwie pracowało 70 procent mieszkańców powiatu. Te tendencje się odwracają. Co nie znaczy, że rolnictwo nad upada, bo obszar zajmowany przez rolnictwo to ponad 130 hektarów. Liczba osób pracujących poza rolnictwem się podwoiła. Powiat ostrołęcki staje się liderem przetwórstwa rolno- spożywczego nie tylko w Polsce, ale i Europie. Dominuje branża mięsna, mleczarska. Dobrze rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Powiat realizuje jeszcze zadania z zakresu kultury, sportu, turystyki i szeregu innych dziedzin jak ochrony środowiska, rolnictwa