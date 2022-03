Uchodźcy z Ukrainy w Charciabałdzie, gm. Myszyniec. Są gośćmi Mieczysława Olendra. Zdjęcia

Uciekinierki pochodzą z Kijowa i okolicznych miejscowości. W Polsce znalazły się 8 i 9 marca 2022. Od 10 marca są gośćmi byłego dyplomaty, działacza społecznego i regionalisty.

Mieczysław Olender postanowił pomóc uchodźcom z Ukrainy zaraz po wybuchu konfliktu. Jego dane znalazły się w bazie instytucji, które niosą pomoc uchodźcom. Mógł przyjąć uciekinierów do kilku pomieszczeń mieszkalnych w swoim gospodarstwie. Podkreśla, że standard tych lokali odbiega od oferty luksusowych hoteli. Uchodźcy z Ukrainy mają jednak zapewnione to, co w jest im w tej chwili najbardziej potrzebne. Kobiety i dzieci śpią w łóżkach, mają pościel i wyżywienie. Pan Mieczysław zakupy robi w okolicznych sklepach. Panie nie mają wygórowanych potrzeb. Ludmiła, najstarsza w grupie uchodźców, jest doskonałą kucharką i przygotowuje pyszne obiady. Przed budynkiem na sznurkach suszy się pranie. Małe dzieci uczęszczają do przedszkoli w sąsiednich miejscowościach. Nie chodzą do szkoły. Korzystają z lekcji online przygotowywanych przez ukraińskie ministerstwo oświaty.

Mieczysław Olender jest pełen uznania dla energii i pracowitości swoich gości.