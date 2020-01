Trzeba się przyzwyczajać, że śmieci już nie będą tanie

W ubiegłym roku w wielu gminach wprowadzono podwyżki opłat za śmieci. Wszędzie budzi to emocje, ale radni nie mają wyboru.

Za organizację odbioru odpadów odpowiadają gminy. To one zawierają umowy z firmami, które tym się zajmują. Gminy są jednak tylko pośrednikiem, bo za odbiór śmieci powinni płacić mieszkańcy. Gmina powinna ustalić opłaty na takim poziomie, aby pokryły koszty wywozu. Jeśli wpływy z opłat będą niższe od rachunków za śmieci płaconych firmom, różnicę trzeba znaleźć w budżecie gminy. Czyli może nie wystarczyć na drogi, albo na dofinansowanie szkół.

W ostatnich latach gwałtownie rosną koszty wywozu śmieci, a głównym ich powodem jest spory wzrost opłat za składowanie odpadów, ustalany rozporządzeniem Rady Ministrów. W 2018 roku wzrosła ona do 140 zł za tonę, w 2019 do 170 zł, a w 2020 do 270 zł. Te opłaty firmy biorą pod uwagę w swoich kalkulacjach. Efekt końcowy to znaczny wzrost opłat za śmieci, ponoszonych przez mieszkańców.