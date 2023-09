Trwają poszukiwania Barbary Ochelskiej z powiatu makowskiego. Wyszła z domu 4 września 2023 i ślad po niej zaginął

Dzisiaj, w środę 27.09.2023, mija 24. dzień poszukiwań 59-letniej mieszkanki Budzyna Lipnik. Kobieta zaginęła 4 września rano, zostawiając dokumenty i swoje osobiste rzeczy w domu. Ostatni raz widziana była na swojej posesji około godz. 7:00. Do chwili obecnej nie udało się ustalić jej miejsca pobytu. Kobieta chorowała na cukrzycę.

Od momentu zgłoszenia zaginięcia prowadzono intensywne poszukiwania w które włączono makowskich policjantów, strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz., strażaków ochotników z Czerwonki i Dąbrówki, sąsiadów, znajomych i rodziny. Przeszukano dokładnie posesję, okoliczne pola, łąki i lasy. Da poszukiwań włączono policyjne psy tropiące z okolicznych jednostek policji. Do akcji poszukiwawczej zaproszono policyjnego przewodnika z psem mantrailingowym wyszkolonym do wyszukiwania indywidualnego zapachu człowieka z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. W akcji poszukiwawczej brały osoby cywilne z psami tropiącymi. Niestety wszystkie te działania nie przyniosły rezultatów. Wczoraj po raz kolejny do poszukiwań użyto psa policyjnego z Komendy Stołecznej Policji. Tym razem również nie udało się odnaleźć pani Barbary