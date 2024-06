Tour de Kurpie etap Kadzidło już w środę 12.06.2024

W dniu 12 czerwca 2024 r. odbędą się zawody kolarskie - Tour de Kurpie-etap Kadzidło. Impreza będzie trwała od godz. 11.00 do 15.00. W wyścigu będzie brało udział około 200 kolarzy. Możliwe są utrudnienia w ruchu, poniżej załączamy mapkę z przebiegiem trasy.

Planowana trasa zawodów:

Start i meta zaplanowane są w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. Start z ul. Parkowej, którą zawodnicy dojeżdżają przez ul. Księdza Mieszki do DP2530W - ul. Sportowej. Następnie skręcają w prawo w ul. Sportową - DP2530W i jadą w kierunku ul. Kurpiowskiej. Dalej skręcają w lewo w ul. Tadeusza Kościuszki, dojeżdżając do ul. Marszałka J. Piłsudskiego gdzie skręcają w lewo dojeżdżając do ul. Targowej. Z ul. Targowej kierują się w ul. 1-go Maja, dalej ulicą Kurpiowską DP2529W do skrzyżowania z ul. Mickiewicza gdzie skręcają w lewo i dalej ul. Spacerową aż do skrzyżowania z ul. Wiśniową. Z ul. Wiśniowej zawodnicy zjeżdżają w prawo w ul. Lokalną wyjeżdżają z m. Kadzidło w kierunku m. Strzałki i dalej do skrzyżowania z DP2528W. Na skrzyżowaniu zawodnicy skręcają w lewo i DP2528W kierują się w kierunku m. Gleba do skrzyżowania z DP2533W. Po wjeździe na DP2533W zawodnicy poruszają się DP2533W do skrzyżowania z DP2530W w m. Stara Wieś gdzie skręcają w lewo i dalej poruszają się DP2530W do m. Jegilowiec. Na skrzyżowaniu DP2530W z DP2531W, zawodnicy skręcają w prawo w DP2531W i poruszają się nią do m. Dylewo ul. Sachalin. W ul. Sachalin zawodnicy skręcają w lewo w drogę gminną dojeżdżając do ul. Przemysłowej i poruszają się nią w kierunku m. Kuczyńskie. Przejeżdżając przez m. Kuczyńskie dojeżdżają do DP2530W i skręcają w prawo by dalej poruszać się DP2530W w kierunku m. Kadzidło, do której wjeżdżają ul. Sportową. Na skrzyżowaniu DP2530W ul. Sportowa z ul. Armii Krajowej zawodnicy wjeżdżają w ul. Armii Krajowej, dalej w ul. Zieloną do ul. Słonecznej i w ul. Parkową gdzie kończą wyznaczona rundę. Zawodnicy mają do pokonania 7 powtórzeń przejazdu po tej samej trasie.