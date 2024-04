Tego jeszcze w Ostrołęce nie było: Queerowa Oka już w niedzielę 28.04.2024

Swoim działaniem w otaczającej nas lokalnej rzeczywistości pragniemy pokazać jak wygląda przestrzeń bezpieczna i pełna pozytywnej, tęczowej energii. Chcemy pokazać większej ilości osób z czego my czerpiemy siłę i uświadamiać o różnorodności form ekspresji. Ważne jest dla nas, aby osoby uczestniczące w naszym wydarzeniu wzmocniły swoje poczucie przynależności. Na wydarzeniu będzie można zapoznać się z elementami kultury ballroomowej i dragowej.

Dziursi (@_dziursi) - (House of Orzeczenie) osoba artystyczna z Poznania, znana z osobliwego poczucia humoru, kolczastych outfitów i klauniarskich makijaży. Poprzez drag eksploruje różne wymiary swojej niebinarności, tematy nostalgii, dorastania. Poza sceną zajmuje się tworzeniem filmów animowanych i malarskich portretów

Sinoa Revlon (@sinoa) - niebinarna osoba performerska należąca do nowojorskiego domu Revlon. Od 7 lat aktywnie rozwija polską scenę ballroomową prowadząc zajęcia, organizując panele dyskusyjne, warsztaty i Balle. Kategorie, w których się specjalizuje to European Runway, Face i Sex Siren. Występuje i zdobywa Grand Prize'y w tych kategoriach w największych europejskich stolicach.

Valerie (@valerie.bubblegum) - Nadmorska istota, która przybyła zagościć na queerowych scenach. Okrzyknięta kobietą gumą, wygina się jak precel i przegina. She is on fire, o czym zaraz się przekonacie, gdy zrobi na scenie szpagat. Najbardziej lubi zaskakiwać, nie tylko widzów, ale też samą siebie, bo nigdy nie wie kiedy na scenie wypadnie jej dysk.

(źródło: https://www.facebook.com/events/280378105127057/)

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 28.04.2024 w Multimedialnym Centrum Natura. Otwarcie centrum o godz. 16.00, a sstart wydarzenia o godz. 17.00. Wstęp wolny.