Szopka bożonarodzeniowa w Różanie została zniszczona. Wandale poszukiwani!

Szopka bożonarodzeniowa co roku udostępniana jest dzięki życzliwości Bronisława Krawczyka, prezesa firmy Narew Styl. Stawiana jest przy kościele pw. Św. Anny. Mieszkańcy mogą się przy niej pomodlić, usiąść na ławeczce i oddać się rozmyślaniom.

Tak było co roku. Tym razem jednak ktoś postanowił zniszczyć przygotowaną szopkę. Do zdarzenia doszło 27 grudnia. Połamana została figurka Maryi, Józefa i anioła. O zdarzeniu poinformowali inicjatorzy szopki, Stowarzyszenie Nasze Wspólne Sprawy. W mediach społecznościowych zawrzało. Mieszkańcy komentują zdarzenie: "komu to przeszkadzało?", "brak słów", "przykre".

Czyn potępił burmistrz Różana Piotr Świderski i zaapelował o pomoc w poszukiwaniu sprawców.

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie? Nie można tolerować bandyterki!

- napisał w mediach społecznościowych.