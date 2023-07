Sypniewo. Wypadek podczas rozbiórki budynku urzędu gminy. 26.07.2023 ściana przygniotła 37-letniego mężczyznę. Zmarł w szpitalu

W maju 2023 roku stary budynek Urzędu Gminy Sypniewo opustoszał. Urzędnicy przenieśli się do Gminnego Ośrodka Kultury w Sypniewie (ul. Ostrołęcka 39), natomiast pracownicy GOPS do Dworku Modrzewiowego przy ul. Ostrołęckiej 39a. I rozpoczęła się przebudowa siedziby urzędu gminy. Powstanie tu nowy obiekt. Planowany termin zakończenia to maj 2024 r.

W środę 26 lipca 2023, przed godz. 15.00, na budowie doszło do tragicznego wypadku. Podczas prac rozbiórkowych, obsunęła się jedna ze ścian i przygniotła pracującego tam 37-letniego mieszkańca powiatu ostrołęckiego. Mężczyzna został przewieziony do ostrołęckiego szpitala. Tu niestety zmarł.

- Wczoraj o godz. 15.00 do Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim wpłynęło zawiadomienie, że w remontowanym budynku urzędu gminy w Sypniewie doszło do nieszczęśliwego wypadku przy pracy. Trwają tam prace budowlano-remontowe, do wyburzenia przygotowana była ściana. Podczas prac ta ściana runęła i przygniotła 37-letniego pracownika - mieszkańca powiatu ostrołęckiego. Został zabrany do szpitala w Ostrołęce. Niestety, po kilku godzinach zmarł. Na miejscu policjanci z Makowa i z Krasnosielca wykonali czynności pod nadzorem prokuratora. Miejsce wypadku zostało zabezpieczone przez zarządcę budynku - informuje Monika Winnik, rzeczniczka makowskiej policji.