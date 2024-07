Święto Policji w Makowie Mazowieckim, 10.07.2024. Awanse, odznaczenia, ciepłe słowa, upominki...

Uroczystość rozpoczęła się rano, mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim. O godz. 13.00 przed budynkiem makowskiej komendy odbył się uroczysty apel, podczas którego zostały wręczone awanse, odznaczenia i medale. To był również Dzień Otwarty w makowskiej komendzie. Można było obejrzeć sprzęt i wyposażenie policyjne, siąść za kierownicą radiowozu, uzyskać informacje na temat rekrutacji do policji.

Na placu za komendą policji w dwuszeregu stanęli mundurowi, którzy otrzymali awanse, a przed nimi goście - samorządowcy, księża, przedstawiciele służb mundudowych, rodziny policjantów. Uroczysty apel prowadzili: podkom. Monika Winnik - rzeczniczka makowskiej policji oraz kom. Adam Rzeczkowski - naczelnik wydziału ruchu drogowego. On też złożył meldunek zastępcy komendanta wojewódzkiego policji - insp. Pawłowi Herbusiowi. Policjant jest to zawód wyjątkowy, charakteryzujący się poświęceniem, chęcią pomagania innym ludziom, bardzo często z narażeniem zdrowia i w tych najbardziej niebezpiecznych sytuacjach również życia. Z tej okazji kieruję moje ogromne wyrazy szacunku oraz uznania za codzienną służbę funkcjonariuszom naszej jednostki - mówił podinsp. Andrzej Dziadak, komendant makowskiej policji . - Niech służba przynosi wam satysfakcję, a szczególnie życzę wam, by każdy dzień był bezpieczny, a podejmowane działania zawsze kończyły się sukcesem. Zawód ten jest powołaniem, które muszą zrozumieć nasze rodziny i w tym momencie chcę złożyć serdeczne podziękowania i wyrazy największego szacunku dla waszych bliskich, którzy bardzo często doświadczają naszej nieobecności, a ich wyrozumiałość i wsparcie pomagają nam wywiązywać się z obowiązków służbowych. Policja nie mogłaby funkcjonować bez pracowników cywilnych. To także od waszej pracy w znacznej mierze zależy sprawność i skuteczność działań policyjnych i za ten wkład i trud serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich policjantów. Pozdrawiam emerytów i rencistów policyjnych. Dziękuję za przekazanie doświadczeń młodym policjantom, którzy dzięki temu szybko byli w stanie was zastąpić. Dziękuję za wszystkie rady i umiejętności praktyczne, które im przekazaliście. Pragnę podziękować pani prokurator rejonowej w Przasnyszu oraz podległym prokuratorom za stałą, codzienną, konstruktywną współpracę, którą bardzo sobie cenimy. Dziękuję reprezentantom pozostałych służb, instytucji za współpracę, dzięki której nasza służba staje się łatwiejsza. Szczególne podziękowania kieruję do przedstawicieli samorządów lokalnych. Dziękuję państwu za przychylny stosunek do policji, spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz za wsparcie finansowe i rzeczowe, dzięki któremu możemy jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu makowskiego. Z okazji naszego święta jeszcze raz życzę wam, panie i panowie policjanci, pracownicy policji, a także waszym rodzinom dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji zawodowej oraz dalszych sukcesów w pracy i w służbie. Życzę wam spełnienia wszystkich planów, zamierzeń zawodowych i osobistych.

- Teraz nastąpi moment, na który jak co roku czekają policjanci i policjantki, czyli wręczenie awansów - kolejny punkt uroczystości zaanonsowała podkom. Monika Winnik. Akty mianowania na wyższe stopnie otrzymali: kom. Adam Rzeczkowski - naczelnik wydziału ruchu drogowego

asp. szt. Jarosław Mrugacz - dzielnicowy gminy Płoniawy-Bramura

asp. szt. Robert Olbryś - starszy dzielnicowy gminy Karniewo

asp. szt. Robert Olbryś - technik kryminalistyki wydziału kryminalnego

asp. szt. Tomasz Strzałkowski - dzielnicowy miasta i gminy Różan

asp. szt. Krzysztof Witkowski - asystent wydziału ruchu drogowego

asp. szt. Łukasz Łazarz - kierownik Posterunku Policji w Krasnosielcu

asp. Radosław Długołęcki - kierownik Posterunku Policji w Różanie

asp. Piotr Mamiński - dzielnicowy rejonu 2 w Makowie Mazowieckim

asp. Przemysław Matusiak - technik kryminalistyki wydziału kryminalnego

asp. Marek Grabowski - dyżurny makowskiej policji

mł. asp. Marcin Kopczyński - referent zespołu dochodzeniowo-śledczego w wydziale kryminalnym

sierż. szt. Łukasz Dybikowski - dzielnicowy gmin Szelków i Czerwonka

sierż. szt. Adam Smoliński - dzielnicowy rejonu 3 w Makowie Maz.

sierż. szt. Marcin Dobrzyński - referent zespołu dochodzeniowo-śledczego w wydziale kryminalnym

sierż. szt. Marcin Borkowski - referent zespołu kryminalnego Posterunku Policji w Różanie

sierż. szt. Jacek Pilarski - referent zespołu patrolowo-interwencyjnego w wydziale prewencji

st. sierż. Michał Borkowski - referent zespołu ds wykroczeń wydziału prewencji

st. sierż. Michał Suchołbiak - referent zespołu patrolowo-interwencyjnego w wydziale prewencji

st. sierż. Bartosz Świerczewski - referent zespołu operacyjnego w wydziale kryminalnym

sierż. Adam Krupka - referent zespołu prewencji Posterunku Policji w Krasnosielcu

st. post. Tomasz Czarnowski - policjant w wydziale ruchu drogowego

st. post. Bartosz Dziąba - policjant w wydziale ruchu drogowego

st. post. Piotr Gadomski - policjant w wydziale ruchu drogowego

st. post. Marta Jaworska - policjantka w wydziale ruchu drogowego

st. post. Adrian Słowikowski - policjant w wydziale ruchu drogowego

st. post. Dawid Banaszewski - policjant zespołu patrolowo-interwencyjnego w wydziale prewencji

st. post. Grzegorz Krośnicki - policjant zespołu patrolowo-interwencyjnego w wydziale prewencji

st. post. Monika Szczepaniak - policjantka zespołu patrolowo-interwencyjnego w wydziale prewencji

st. post. Dawid Miłkowski - policjant zespołu prewencji Posterunku Policji w Krasnosielcu

Komendant makowskiej policji podinsp. Andrzej Dziadak otrzymał Krzyż Niepodległości Pierwszej Klasy z Gwiazdą, nadany przez zarząd główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego. Medale NSZZ otrzymali: kom. Adam Rzeczkowski podkom. Monika Winnik st. asp. Krzysztof Witkowski asp. Katarzyna Ruszczyńska asp. Marek Grabowski Były też pamiątkowe medale Pro Masovia - przyznawane przez marszałka Mazowsza za działania przyczyniające się do rozwoju województwa. Otrzymali je: Jolanta Rutkowska - pełnomocnik ds OIN

Agnieszka Nienałtowska - starszy technik wydziału kryminalnego

mł. asp. Tomasz Wyrzykowski - kontroler wydziału ruchu drogowego Życzenia od komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu odczytał jego zastępca (i dołączył się do tych życzeń). - Święto policji to dla każdego policjanta i pracownika policji dzień szczególny, a dla mnie wyjątkowa okazja, aby w sposób uroczysty złożyć serdeczne podziękowania i przekazać słowa uznania dla waszej ciężkiej i pełnej poświęcenia służby i pracy. To dla mnie zaszczyt i honor, że mogę dziś stać na czele mazowieckiej policji. Mieszkańcy Mazowsza mogą się czuć bezpiecznie świadomi faktu, że w każdej chwili staniecie na wysokości zadania i udzielicie im niezbędnego wsparcia, bo nie boicie się nawet najtrudniejszych zadań, także tych, od których zależy zdrowie i życie. Zapobiegacie przestępczości wykrywacie sprawców, naruszeń prawa, pomagacie w potrzebie. To niezwykle ważne w obliczu niełatwej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości w kraju i za granicami naszego państwa. W tym dniu nie sposób zapomnieć o pracownikach policji. Wasza ciężka praca, profesjonalizm i zaangażowanie stanowią ogromne wsparcie dla funkcjonariuszy. Proszę także o przekazanie moich najserdeczniejszych podziękowań oraz wyrazów szacunku państwa rodzinom i najbliższym, którzy wspierają was w codziennej pracy. Mam świadomość, że nie byłoby to wszystko jednak możliwe bez wsparcia i współpracy tych, którym najbardziej zależy na zapewnieniu bezpieczeństwa naszym mieszkańcom.

List podpisał nadinspektor Waldemar Wołowiec, komendant wojewódzki policji z siedzibą w Radomiu. W imieniu samorządowców powiatu makowskiego głos zabrał Mirosław Augustyniak - starosta makowski: - W imieniu własnym, samorządu powiatu, samorządów miast i gmin naszego powiatu chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za oddaną, pełną zaangażowania służbę dla bezpieczeństwa mieszkańców. Poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważne. A to wy je budujecie. Życzymy wam, żeby praca przynosiła wam wiele satysfakcji i jak najlepszych efektów, żebyście wiedzieli, że to, co robicie, ma sens i przynosi oczekiwany efekt. Bardzo serdecznie jako samorządowcy dziękujemy wam za współpracę i deklarujemy dalszą współpracę, dalsze wspólne zaangażowanie w rozwiązywanie trudnych problemów. Na wiele rzeczy nie mamy recepty, ale mamy różnego rodzaju pomysły. Rozumiemy wasze działania, wasze zadania. Moi drodzy, przepraszamy za tych obywateli, którzy są po prostu niedostosowani do prawa, do życia, z którymi bardzo często macie styczność. Życzymy wam, żeby wszystkie służby były spokojne, żebyśmy wspólnie mogli to bezpieczeństwo budować. Ostatnim akcentem oficjalnych uroczystości było pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem komendy policji.