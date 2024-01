Studniówka Rubinka w Maciejowej Chacie. 13.01.2024 maturzyści Zespołu Szkół nr 1 bawili się na balu w Starym Lubiejewie

Zaproszenie na bal przyjęła dyrekcja szkoły: Piotr Siwek i Irena Kalinowska, przewodnicząca rady powiatu w Ostrowi Mazowieckiej - Dorota Subda, sekretarz powiatu - Ewa Suchcicka, a także wychowawcy, grono pedagogiczne i rodzice.

W balu wzięli udział maturzyści z klas: klasy V technikum logistycznego, klasy V technikum informatycznego, klasy V technikum budowlanego i technikum technologii drewna, klasy IV LOA, klasy IV LOB oraz klasy V technikum transportu drogowego).

Drodzy uczniowie, egzamin maturalny to przepustka do dorosłości, która zamyka poprzedni etap waszego życia, etap młodzieńczej beztroski, a rozpoczyna zupełnie nowy rozdział w waszym życiu. Dziś wy - wychowankowie Zespołu Szkół nr 1 korzystajcie z chwili, którą dał wam los. Bawcie się dobrze, ale i odpowiedzialnie. Bawcie się tak, by wasi wychowawcy, wasi rodzice po zakończonym balu byli z was dumni i mogli powiedzieć, że faktycznie stoicie u progu dorosłości i potraficie bawić się kulturalnie. Życzę wam, aby przez cały dzisiejszy bal panowała wspaniała atmosfera, życzę wam wspaniałej zabawy do samego rana. Życzę wam udanego i dobrze przepracowanego ostatniego etapu przygotowań i jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym. Życzę wam dobrych wyborów w życiu - takich, których konsekwencją będzie spełnienie, szczęście, radość i rozwijanie swoich pasji