Studniówka maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie- Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim

Studniówka maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego im. Curie- Skłodowskiej odbyła się w sobotę 13.01.2024 w Bobrowym Dworze. Bawili się uczniowie czterech klas.

Jako pierwsza głos zabrała dyrektor liceum, Nina Brzezińska.

To jedyna taka noc, która już nigdy się nie powtórzy. Dlatego bawcie się jak dzieci, czyli radośnie i bez umiaru, ale także jak dorośli, czyli mądrze i z głową. Kurt Cobein, wokalista zespołu Nirvana, powiedział, że lepiej być nienawidzonym za to, kim się jest, niż kochanym za to, kim się nie jest. Życzę wam, abyście zawsze byli sobą. Uroczyście otwieram bal studniówkowy