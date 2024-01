Studniówka III LO w Ostrołęce. Młodzież bawiła się w Olimpii w sobotę 6.01.2024

Jako pierwsi w powiecie ostrołęckim na balu studniówkowym bawiła się młodzież III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Ostrołęce. W tym roku do matury przystąpi młodzież z sześciu klas. Bal odbył się w sali bankietowej Olimpia w Krukach.

W części oficjalnej zaprezentowała się młodzież podczas występów wokalnych. Nie zabrakło także podziękowań dla wychowawców i rodziców, a także pięknie odtańczonego poloneza.

Głos zabrał dyrektor Robert Tyszka.

To wielka radość dzielić z wami tą wielką chwilę. Przed wami bal studniówkowy: jedyny i niepowtarzalny. Gdy patrzę na Was widzę młodych ludzi pełnych nadziei, gotowych wejść w dorosłe życie. Korzystajcie dzisiaj z chwili, którą dał wam los. Bawcie się dobrze i odpowiedzialnie. Pamiętajcie, że czas szybko mija. Studniówka kończy etap mówienia, że matura jest jeszcze daleko. To ostatni moment wzięcia się do nauki. Niech te ostatnie 100 dni zmobilizują Was do pracy, bo matura jest w waszych rękach