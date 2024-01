Studniówka I LO w Ostrołęce. Odbyła się 13.01.2024 w sali Olimpia w Krukach

- Na ten wieczór czekaliśmy cztery lata. Już tylko symboliczne 100 dni dzieli nas od egzaminów maturalnych. Niech dzisiejszy wieczór będzie dobrym początkiem przedmaturalnej wędrówki - mówili młodzi ludzie, którzy prowadzili uroczystość.

- Spotykamy się dzisiaj, jak każe tradycja, na waszym balu studniówkowym. Czujemy wyjątkowość tej chwili - powiedziała Anna Maksimowska, dyrektor I LO w Ostrołęce. - Gdy patrzę na was, takich dorosłych, eleganckich, to nasuwają mi się myśli o nieubłaganym upływie czasu i cisną się na usta słowa piosenki "jak szybko mija życie, jak potok płynie czas..." Wasi rodzice pamiętają dzień, kiedy pojawiliście się na tym świecie. Wydaje się, jakby to było wczoraj i nie wiadomo kiedy minęły te wszystkie lata. Tak samo czas naszej wspólnej nauki dobiega końca. Dzisiaj uświadamiamy sobie wszyscy, że czas waszego dzieciństwa bezpowrotnie minął. I nie chodzi tu wcale o o wasz elegancki wygląd, ale o przeświadczenie, że jesteście gotowi, by zmierzyć się z dorosłym światem i zacząć realizować swoje marzenia. Nie mogę obiecać, że będzie to łatwe, ale o swoje marzenia trzeba walczyć. My, nauczyciele, wyposażyliśmy was w fundamenty wiedzy, razem z waszymi rodzicami przekazaliśmy wam ważne wartości i jesteście gotowi, by ruszyć w dorosłość.