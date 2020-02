Stary Szelków. Moniuszkomaniacy zebrali gromkie brawa. Uczniowie z Szelkowa w konkursie MSCDN i Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

Nasza szkoła podjęła się trudnego wyzwania. Przystępując do konkursu mieliśmy świadomość, że ma on charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z życiem i twórczością Moniuszki

Całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez zaangażowania nauczycieli:

Hanny Chodny- Sołtysiak, Agnieszki Figurskiej, Anny Olewnickiej, Hanny Pągowskiej i Jolanty Tomaszewskiej oraz Iwony Krzemińskiej, Arnoldowi Grossmannowi, Iwony Gutowskiej, Wandy Wójcickiej, Tadeusza Kasprzyckiego, Pauliny Skrzecz, Rafała Napiórkowskiego, Anny Muszyńskiej, Piotra Jasińskiego, a także rodziców i pracowników szkoły.

Dwa ważne zadania

- Chciałabym serdecznie podziękować za to, że mimo tak wielu obowiązków zechcieliście wziąć udział w naszym konkursie. On stawiał przed szkołą dwa bardzo ważne zadania, z którymi wasza szkoła sobie świetnie poradziła. Pierwsze to praca metodą projektu, a drugie - biografia Moniuszki, zbyt skomplikowana, by powiedzieć o niej w jednym zdaniu. Moniuszko urodził się pod zaborami i w tym przedstawieniu wybrzmiało doskonale dlaczego miał kłopot by zostać ojcem opery światowej. Był zbyt polski, zbyt narodowy mówiła Iwona Krzemińska z MSCDN.