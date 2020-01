Sportowiec Roku 2019. Podsumowaliśmy plebiscyt, rozdaliśmy nagrody. Relacja z gali, 14.01.2020 [ZDJĘCIA, WIDEO]

Sportowiec Roku 2019. We wtorek, 14 stycznia, w Karczmie Nowa Ostoja w Ostrołęce uroczyście podsumowaliśmy 27. edycję plebiscytu Sportowiec Roku.

Podsumowaliśmy 27. edycję plebiscytu. Gospodarzami i prowadzącymi gali w Karczmie Nowa Ostoja byli: Beata Modzelewska – redaktor naczelna TO i Piotr Ossowski – sekretarz redakcji. Na uroczystość przyjechali laureaci, ale także ich kibice. Byli też samorządowcy, a wśród nich Elżbieta Abramczyk - burmistrz miasta i gminy Myszyniec, Bożena Kordek – wójt gminy Małkinia Górna, Stefan Prusik – wójt gminy Lelis. Arkadiusz Zyśk - radny powiatu ostrołęckiego, Katarzyna Grodzka - dyrektor wydziału promocji w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. Plebiscyt prowadziliśmy w czterech kategoriach: sportowiec, sportowiec junior – chłopcy i dziewczęta oraz trener. W zestawieniu tych naj, znaleźli się mieszkańcy Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego i przasnyskiego. Czytelnicy w głosowaniu esemesowym wybierali najpopularniejszych zawodników i trenerów, kapituła plebiscytu wskazała swój typ. W dwóch etapach: powiatowym i regionalnym nasi czytelnicy oddali ponad 15 tys. głosów.

Kategoria Sportowiec junior (dziewczęta) III miejsce zajęła Zofia Kruszewska, UKS Dwójka Małkinia

Laureatka trzeciego miejsca w głosowaniu otrzymała voucher na zakupy w sklepie SheSport w Ostrołęce o wartości 200 zł

II miejsce – Karolina Michalak, MUKS Praga Warszawa (Maków Maz.)

Laureatka drugiego miejsca w głosowaniu otrzymała voucher na zakupy w sklepie Decathlon o wartości 300 zł I miejsce – Julia Hyjek, Unia Basket Ostrołęka Julia w roku 2018 wraz z koleżankami z SP 10 w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zdobyła wicemistrzostwo Mazowsza. Obecnie jako wychowanka MUKS Unii Basket gra w kat. wiekowej U15, jednocześnie jest na kontrakcie szkoleniowym w drużynie MUKS Piaseczno (to czwarta drużyna koszykarska w Polsce), gdzie gra w kat wiekowej U16 oraz U18. Na początku 2019 roku wraz z Kadrą Mazowsza zdobyła srebrny medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. W sezonie 2018/2019 była jedną z najskuteczniejszych zawodniczek na Mazowszu ze średnią ok. 21 pkt na mecz, łącznie 204 pkt w 10 meczach. W rozgrywkach barażowych ustanowiła rekord w jednym meczu, zdobywając 44 pkt oraz średnią 33 pkt w 4 meczach.

Zwyciężczyni kategorii otrzymała statuetkę oraz voucher na zakupy w sklepie Decathlon o wartości 600 zł. Kategoria Sportowiec junior (chłopcy) III miejsce – Oskar Drężek, UKS Akademia Piłkarska Ostrów Mazowiecka

Laureat trzeciego miejsca w głosowaniu otrzymał voucher na zakupy w sklepie SheSport w Ostrołęce o wartości 200 zł II miejsce – Kacper Suchowiecki, Taekwondo Cobra Team Przasnysz

Laureat drugiego miejsca w głosowaniu otrzymał voucher na zakupy w sklepie Decathlon o wartości 300 zł. I miejsce – Jakub Dzwonkowski, LUKS Czerwin

Zwycięzca otrzymaó statuetkę oraz voucher na zakupy w sklepie Decathlon o wartości 600 zł. Kategoria Sportowiec senior III miejsce – Patrycja Cichowska – KS Ostrovia Ostrów Mazowiecka

Zdobywczymi trzeciego miejsca w plebiscycie otrzymała voucher na zakupy w sklepie SheSport w Ostrołęce o wartości 200 zł

II miejsce – Paweł Staśkiewicz – Ostrołęcki Klub Bowlingowy

Zdobywca drugiego miejsca otrzymuje: voucher na zakupy w sklepie Decathlon o wartości 300 zł I miejsce – Rafał Bańka – Auto Moto Klub rzemieślnik Przasnysz. Zwycięzca w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Roku otrzymuje statuetkę oraz dwuosobowe zaproszenie na pobyt w czterogwiazdkowym Hotelu St. Bruno w Giżycku. Voucher obejmuje dwa noclegi w komfortowym pokoju dwuosobowym, dwa wykwintne śniadania i dwie obiadokolacje. Ponadto w ramach pobytu można korzystać z kompleksu wellness, w tym basenu i sauny fińskiej. Kategoria Trener roku III miejsce – Łukasz Nienałtowski – Football Dreams Passion Ostrów Mazowiecka

Zdobywca trzeciego miejsca otrzymał voucher na zakupy w sklepie SheSport w Ostrołęce o wartości 200 zł II miejsce – Sebastian Zakrzewski – MKS Makowianka Maków Maz.

Zdobywca drugiego miejsca otrzymał voucher na zakupy w sklepie Decathlon o wartości 300 zł

I miejsce – Radosław Sikora – Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin

Zwycięzca w kategorii Trener roku otrzymał statuetkę oraz dwuosobowe zaproszenie na pobyt w czterogwiazdkowym Hotelu St. Bruno w Giżycku. Sensei Sikora otrzymał też upominek od pań, które trenuje. Nagrody kapituły plebiscytu 8 stycznia 2020 roku odbyła się narada kapituły plebiscytu Sportowiec Roku 2019. A tworzą ją przedstawiciele patronów naszej akcji. W redakcji "Tygodnika Ostrołęckiego" pojawili się: Antoni Kustusz - przewodniczący kapituły, długoletni dziennikarz sportowy, kibic, wielki fan siatkówki; Magdalena Mrozek-Rawa - rzecznik prasowa Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Arkadiusz Zyśk - radny powiatu ostrołęckiego, organizator imprez sportowych, przedsiębiorca; Bartłomiej Pieńkowski - dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, Stefan Prusik - wójt gminy Lelis; Michał Kowalczyk - dziennikarz sportowy. Kapituła wskazała laureata, ale zanim podała to jedno nazwisko, wytypowała dziesiątkę kandydatów do nagrody.

Oto wyróżniona za osiągnięcia w 2019 roku grupa sportowców: Hubert Nakielski (ratownictwo wodne, WOPR-OS Ostrołęka) - na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych w Chinach zdobył trzy medale, w 2019 roku zdobył też brąz Mistrzostw Europy. Gdyby zacząć wymieniać wszystkie sukcesy Huberta Nakielskiego, lista byłaby bardzo pokaźna, a nasz ratownik ma przed sobą jeszcze wiele lat sportowej przygody. Adrian Duszak (teqball, reprezentant Polski) - choć teqball to stosunkowo młoda dyscyplina sportu, to zawodnik z Dylewa nie ma w niej sobie równych. 2019 rok zwieńczył zdobyciem podwójnego mistrzostwa Polski - indywidualnie i w deblu. W grudniu 2019 roku odniósł też sukces na arenie międzynarodowej. W rozgrywanych w Budapeszcie Mistrzostwach Świata w teqball Adrian Duszak, dylewianin – reprezentujący barwy klubu Podkowa Teqball Club z Podkowy Leśnej – zajął 2. miejsce. Adrian Duszak reprezentował także Polskę w turnieju deblowym – w parze z klubowym kolegą Alanem Gałeckim. Polacy po pewnych zwycięstwach w grupie, ulegli w ćwierćfinale z drużyną Czech i znaleźli się poza strefę medalową.

Beata Opęchowska (karate, Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin) - brązowa medalistka Mistrzostw Polski w Krakowie. Wywalczyła także srebrny medal podczas 33. Wagowych Mistrzostw Europy Karate Kyokushin. Wzięła też udział w prestiżowym turnieju All American Open i powołana została na Mistrzostwa Świata w Japonii. Damian Niedźwiecki (lekkoatletyka, OKLA Ostrołęka) - to tegoroczny mistrz Polski LZS w pchnięciu kulą. Rezultat, jaki wówczas uzyskał, dał mu minimum na Mistrzostwa Europy do lat 20. Zdobył również brązowy medal na Mistrzostwach Polski U20, gdzie ustanowił swój nowy rekord życiowy. Kinga Kot (karate, MKKK Shinkyokushin) - dziewiętnastoletnia zawodniczka zajęła w tym roku szóste miejsce w kategorii 60-65 kg podczas Mistrzostw Europy kadetów, juniorów i młodzieżowców w Pradze. Julita Sęk (karate, Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin) - W 33. Wagowych Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin we Wrocławiu Julita Sęk zdobyła brązowy medal w kategorii kumite młodziczek - 45 kg. Otrzymała również nagrodę starosty ostrołęckiego za wybitne osiągnięcia sportowe.

Julia Morawska (mażoretki, Cheerleaderki Pasja) - mistrzyni Europy mażoretek. Ten zaszczytny tytuł wywalczyła podczas europejskiego czempionatu w Zagrzebiu. Xavier Dąbkowski (piłka nożna, Korona Ostrołęka) - wielki talent, o którym świadczy fakt, że jest powoływany do kadry regionu z zawodnikami o rok starszymi. Kluczowy piłkarz w młodzieżowych zespołach Korony. Piłkę nożną ma we krwi, co widać po jego boiskowej postawie. Jeżeli jego rozwój będzie równie szybki co dotychczas, możemy w przyszłości cieszyć się z zawodnika dużego formatu. Sebastian Moszczyński (lekkoatletyka, OKLA Ostrołęka) - srebrny medalista 25. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Poznaniu, uczestnik Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy w Baku. Sebastian nie spoczął na laurach po ubiegłorocznych sukcesach i wciąż imponuje formą. Kacper Suchowiecki (taekwondo, gm. Czarnia) - siedemnastolatek pochodzi z gminy Czarnia, trenuje w Przasnyszu, a w 2019 roku został wicemistrzem świata na mistrzostwach w Brazylii. Najmniejsza z gmin powiatu ostrołęckiego ma więc sportowca wielkiego formatu.

Zadaniem kapituły – niełatwym, dodajmy - było wytypowanie z tej utalentowanej dziesiątki najlepszego sportowca 2019 roku. O sportowcach nagrodzonych przez kapitułę mówił Antoni Kustusz – przewodniczący. - Doszliśmy do wniosku jako kapituła, że będziemy brać pod uwagę dorobek ich kariery. To ciężka droga prowadząca od minisukcesów w młodości do mistrzostwa nawet w kategorii zawodowstwa. To, że na naszą galę nie przyjechali wszyscy z kandydatów, jest tylko dowodem, że oni wciąż ciężko pracują: są na obozach sportowych, studiują, są zapracowani i w swoim kalendarzu nie zawsze znajdą czas na takie spotkania. Doszliśmy do przekonania, że konsekwencja, pracowitość, wzór dla młodzieży wynikają z ciągłego dążenia do doskonalenia i systematycznego poprawienia wyników. Kandydatem, który w pełni zasługuje na naszą statuetkę jest Hubert Nakielski. Uprawia z dużymi sukcesami ratownictwo wodne, które jest także ratownictwem użytkowym. To dyscyplina, która przerodziła się w sport. Doceniamy wieloletnią pracowitość naszego laureata . Hubert Nakielski otrzymał nagrodę kapituły - pobyt w czterogwiazdkowym Hotelu St. Bruno w Giżycku.

Kapituła ustanowiła także dodatkowe nagrody:

Nadzieja Roku - Xavier Dąbkowski

Odkrycie Roku - Kacper Suchowiecki

Nagroda za dorobek sportowy - Piotr Barszcz Reprezentant Polski, grał 5 sezonów w drugiej lidze. Piotr Barszcz występował w barwach "Sokoła" Ostrów Mazowiecka w sezonach 2008/2009 - 2018/2019 Rozegrał 247 meczów w których zdobył w sumie 4063 punkty.

- 103 mecze w 3 lidze - 1 814 pkt

- 144 mecze w 2 lidze - 2 249 pkt Król strzelców III ligi w sezonie 2010/2011 i król strzelców II ligi w sezonie 2013/2014. Reprezentant Polski w koszykówce 3x3 w Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Moskwie w 2014, gdzie wraz z reprezentacją zajął VII miejsce. W sezonie 2017/2018 był zawodnikiem i asystentem trenera - uzyskał licencję „B” PZKosz.

Z zespołem "Sokoły" Ostrów Mazowiecka w koszykówce 3x3 dwukrotnie zdobył IV miejsce na Mistrzostwach Polski w koszykówce 3x3 w 2013 i 2018 roku.

Nagroda dla zasłużonego maratończyka Burmistrz Myszyńca Elżbieta Abramczyk przyjechała, aby wyróżnić Ryszarda Ropiaka, rocznik 1944, najstarszego czynnego biegacza w naszym regionie. To mieszkaniec Myszyńca, który przebiegł do tej pory ok. 250 maratonów i ultramaratonów. Jest także samorządowcem, był m.in. radnym powiatu. - Pan Ryszard to nasze dobro gminne, ale także powiatowe, wojewódzkie i na pewno ogólnopolskie – powiedziała pani burmistrz. - Mamy dla niego nagrodę od mieszkańców gminy Myszyniec, bo wszędzie, gdzie startuje, zawsze podkreśla, że jest Kurpiem z Myszyńca. Jesteśmy mu za to wdzięczni, pełni szacunku za samozaparcie, wytrwałość, siłę i pasję, z jaką biega. Wielu młodszych od niego może mu tego zazdrościć. Życzę panu dużo zdrowia i osiągnięć. Dziękujemy.

Pan Ryszard nie dotarł na naszą galę, ale pani burmistrz zapewniła, że sama dotrze do niego i wręczy mu nagrodę i podziękuje osobiście. Nasi artyści Swoim głosem czarowała podczas gali ostrowianka Karolina Dawid. We wrześniu 2019 roku Karolina została laureatką Międzynarodowego Festiwalu „Orfeusz w Italii”. To jeden z najbardziej prestiżowych festiwali w Europie. Mogą w nim uczestniczyć jedynie wykonawcy wcześniej nominowani podczas ogólnopolskich lub międzynarodowych festiwali. Karolina Dawid otrzymała swoją nominację na Międzynarodowym Festiwalu Radia Jard w Białymstoku. W grudniu Karolina wygrała kolejną edycję konkursu Supermikrofon radia Jard. Karolina Dawid jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej. Od 5 lat uczy się śpiewu solowego w Szkole Muzycznej I stopnia pod kierunkiem Katarzyny Trętowskiej. Jeździ też na zajęcia wokalne do Punktu Kultury Trele Morele w Warszawie, gdzie uczy się pod kierunkiem Tomasza Krupy. Na naszej sportowej gali zaprezentowały się cheerleaderki z klubu Pasja. Pasja to klub ostrołęcki, który w tym roku obchodzi siódme urodziny. Prowadzi go, z pasją, Żaneta Cwalina-Śliwowska. I klub, i trenerka, to laureaci poprzednich edycji naszego sportowego plebiscytu. Był też pokaz karate w wykonaniu Trenera Roku 2019 Radosława Sikory i pań z KGW Borówki z Lelisa, które pod jego kierunkiem trenują.

Patroni i sponsorzy plebiscytu W organizacji plebiscytu wspomogli nas: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, Urząd Miejski w Myszyńcu, Urząd Gminy w Małkini Górnej, Urząd Gminy w Kadzidle, Urząd Gminy w Lelisie, Urząd Gminy w Czarni – to nasi patroni honorowi. Partnerzy/sponsorzy: Arkadiusz Zyśk – radny powiatu ostrołęckiego, Hotel Saint Bruno w Giżycku, Decathlon Ostrołęka, sklep sportowy She w Ostrołęce.

Oto nasza wielka sportowa rodzina