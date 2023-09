Sportowcy i działacze sportowi z Ostrołęki nagrodzeni przez ministra. Debata o sporcie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych

Formalnym organizatorem debaty był Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. To że debata – z udziałem znamienitych gości, znaczących postaci polskiego sportu – odbyła się akurat w Ostrołęce, to zasługa wiceministra sportu i turystyki, posła Arkadiusza Czartoryskiego. A to, że debata odbyła się w czasie kampanii to oczywiście czysty przypadek.

Co nie zmienia faktu, że każdy z obecnych mógł wysłuchać wystąpień gości – jak już wspomnieliśmy – postaci dla sportu polskiego znaczących, a jednocześnie wybitnych w przeszłości sportowców.

Do Ostrołęki przyjechali: