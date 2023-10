Śmiertelny wypadek w Kordowie na drodze krajowej. DK 61 jest zablokowana

Samochody zderzyły się czołowo.

Niestety pomimo intensywnej reanimacji nie udało się uratować jednego z kierowców audi, 36-letniego mieszkańca powiatu ostrołęckiego. Z drugiego pojazdu do szpitala trafiła pasażerka.

- poinformował kom. Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji.

Policjanci proszą, aby omijać miejsce wypadku.

Z uwagi na fakt, że mamy do czynienia z wypadkiem śmiertelnym droga w miejscu wypadku może być zablokowana do północy. Na miejscu policjanci z ostrołęckiego Wydziału Ruchu Drogowego pod nadzorem prokuratura wykonują czynności, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego wypadku. Ponownie prosimy o omijanie miejsca zdarzenia, ostrożność i stosowanie się do poleceń policjantów i strażaków, którzy kierują ruchem na objazdy