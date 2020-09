Śmiertelny wypadek w gminie Łyse. Osobowy opel zderzył się z dostawczym iveco. 31.08.2020. Zdjęcia

- Dziś [31 sierpnia 2020] około godziny 11.00 do dyżurnego ostrołęckich policjantów wpłynęła informacja o wypadku drogowym w miejscowości Złota Góra (gm. Łyse). Już z relacji osoby zgłaszającej można było wnioskować, że zdarzenie jest poważne. Natychmiast na miejsce wysłano ostrołęckich policjantów, którzy potwierdzili zgłoszenie – informuje Tomasz Żerański – rzecznik prasowy ostrołęckiej policji.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń 71-letni kierujący oplem vectra na łuku drogi wojewódzkiej 645 nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze w wyniku czego wpadł w poślizg, a następnie prawym bokiem pojazdu uderzył w przód nadjeżdżającego z naprzeciwka dostawczego Iveco.

Niestety w wyniku zdarzenia śmierć poniosła pasażerka opla w wieku około 40 lat. Zarówno kierowca opla, jak i iveco byli trzeźwi

– informuje rzecznik Żerański.

I dodaje:

W związku z intensywnymi opadami deszczu zwracamy się z apelem dostosowanie naszej jazdy do tego co aktualnie dzieja się na drodze. Nie zapominajmy o tym, że w przypadku deszczu samochód potrzebuje dużo większej drogi hamowania, a my jesteśmy w takich warunkach dużo mniej widoczni. Podczas opadów deszczu jezdnia nie sprzyja też kierującym, w takich warunkach pamiętając o tym, że mamy zmniejszoną przyczepność zdecydowanie powinniśmy zmniejszyć prędkość i dostosować naszą jazdę do aktualnych warunków na drodze.