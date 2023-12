Ślisko na drogach. Dachowanie samochodu osobowego na drodze 626 Maków Maz.- Ostrołęka

Do kolizji dwóch samochodów doszło na drodze 636 na wysokości miejscowości Glinki Rafały.

Doszło tam do kolizji drogowej, której przyczyną była śliska nawierzchnia i niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Dwa auta osobowe jadąc od Makowa Mazowieckiego wpadły w poślizg i zjechały do rowu. Jedno auto dachowało. Na szczęście nikt z uczestników nie ucierpiał.