Senator Maria Koc z wizytą w Ostrowi. Oglądała nowo budowany kompleks szkolno-przedszkolny przy ul. Partyzantów

Ten program dał możliwość samorządowi Ostrowi Mazowieckiej sięgnięcia po środki i zrealizowania tej inwestycji. Państwo napisaliście dobry wniosek, pozyskaliście rekordową kwotę, czego bardzo serdecznie gratuluję panu, panie burmistrzu i radzie miasta. To rekordowa kwota, ale wiem, że zrozumienie dla tej inwestycji w kancelarii prezesa Rady Ministrów było bardzo ogromne. To jedna z największych inwestycji tego typu w oświatę, jakie są w Polsce realizowane

Nowy obiekt to koszt ok. 55 mln złotych łącznie z zakupem działki i wyposażenia szkoły. Przetarg na budowę opiewał na ok. 49 mln zł. Blisko 40 mln środków pochodzi z programu "Polski Ład".

Znajdujemy się na terenie największej w ostatnich dziesięcioleciach, na terenie Ostrowi Mazowieckiej, inwestycji. To kompleks szkolno-przedszkolny, który jest wielką inwestycją w sensie budżetowym i społecznym. Ostrów Mazowiecka jest na wyraźnej ścieżce rozwoju społeczno-gospodarczego, czego dowodem jest konieczność rozbudowy infrastruktury szkolno-przedszkolnej. (...) Ta inwestycja była przez nas, przez samorząd, od lat planowana, ale jest możliwa do realizacji w jednym etapie dzięki wielkiej pomocy państwa

- mówiła.

W nowej szkole będzie mogło uczyć się 300 uczniów, a w przedszkolu 250 przedszkolaków. Obiekt zostanie otwarty na nowy rok szkolny 2024/2025.

Podczas konferencji, o inwestycjach realizowanych dzięki środkom "z zewnątrz" w całym powiecie mówił starosta Zbigniew Chrupek, a wójt Bogut-Pianek opowiedział o inwestycjach w swojej gminie.

Po konferencji goście obejrzeli również nowy obiekt, który powstaje przy ul. Partyzantów.

Przypomnijmy:

Szkoła podstawowa z infrastrukturą towarzyszącą będzie liczyła 12 oddziałów dla ok. 300 uczniów klas I-III, natomiast przedszkole z terenem rekreacyjnym zostało zaprojektowane dla ok. 250 dzieci i liczyć będzie 10 oddziałów. Szkoła podstawowa i przedszkole stanowić będą połączoną komunikacyjnie i architektonicznie całość. Obiekt usytuowany będzie przy ul. Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej na terenie byłej tzw. „małej jedynki” oraz na terenie sąsiedniej działki, zakupionej specjalnie na potrzeby tej inwestycji. Ogółem powierzchnia nieruchomości to ok. 10,5 tys. metrów kwadratowych.