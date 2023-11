Samochód ciężarowy z drzewem przewrócił się do rowu na drodze powiatowej w miejscowości Wejdo

Dyżurny ostrołęckich policjantów został powiadomiony o zdarzeniu drogowym z udziałem ciężarówki w miejscowości Wejdo, gmina Łyse. Na miejsce pojechali policjanci z Posterunku Policji w Łysych.

Według wstępnych ustaleń kierujący ciężarowym volvo FH z przyczepą do przewozu drzewa na jednym z zakrętów stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego pojazd przewrócił się na prawy bok tracąc ładunek. Kierujący ciężarówką 28 - letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego został zabrany do szpitala. Na szczęście ze wstępnych ustaleń wynika, że nie doznał on poważnych obrażeń ciała.