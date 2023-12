Reprezentanci Klubu Sportowego Badminton Ostrołęka na podium Grand Prix Lotka Sochaczew

Krzysztof Studniarski i Bartosz Nowak zajęli drugie miejsce w deblu mężczyzn C, a Marek Pawlak i Mariusz Bacławski wywalczyli brąz w grach podwójnych mężczyzn B.

Drugie miejsce na podium wywalczyli Krzysztof Studniarski i Bartosz Nowak w deblu mężczyzn C. Passę wszystkich wygranych pojedynków doprowadzili do meczu finałowego, w którym po bardzo wyrównanym pojedynku musieli uznać wyższość przeciwników. Do srebra chłopaków nasi kolejni zawodnicy: Marek Pawlak i Mariusz Bacławski dorzucili brąz w grach podwójnych mężczyzn B