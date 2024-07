Remont ulicy Piłata w Ostrowi Mazowieckiej rozpocznie się 5.07.2024. Prawie trzy miesiące utrudnień dla mieszkańców i kierowców

Zmiany na ulicy Piłata

Na czas remontu ulicy Piłata obwiązywał będzie zakaz skrętu z ulicy Piłata w ulice Chopina, Wiejską i Mieczkowskiego. W tym samym okresie ul. Chopina i Wiejska staną się ulicami bez przejazdu (ślepe), co oznacza, iż niemożliwy będzie wjazd z tych ulic w ulicę Piłata.

Ulica Piłata na odcinku od ulicy Duboisa do ulicy Mieczkowskiego stanie się ulicą jednokierunkową o jednym pasie ruchu. Kierunek ruchu pojazdów wyznaczony został od ulicy Duboisa w stronę placu Waryńskiego i odbywał się będzie naprzemiennie lewą lub prawą częścią ulicy, w zależności od prowadzonych w danym czasie robót.

Powyższe nakazy/zakazy nie będą dotyczyć pojazdów policji, służb ratunkowych oraz pojazdów budowy.

Jak informuje miasto, prace budowlane prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz w sytuacji, kiedy to będzie niezbędne również w soboty w godzinach 7.00-14.00.

Na utrudnienia muszą przygotować się nie tylko kierowcy. Ograniczony zostanie także ruch pieszych wzdłuż ulicy Piłata. Ruch pieszych odbywał się będzie lewą lub prawą stroną ulicy, w zależności po której stronie prowadzone będą prace budowlane.