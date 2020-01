Rap kurpiowski "Opozieści z Mysiańca" w wykonaniu Huberta "Morfeusza" Góskiego. Posłuchajcie!

Dzień Babci i Dziadka 2020. Jaka jest historia tych świąt?

Dzień Babci i Dziadka już w styczniu! Wielkimi krokami zbliżają się do nas dwa święta, które obchodzimy już od ponad 40 lat! Wiecie o jakich świętach mowa? Oczywiście o Dniu Babci i Dniu Dziadka! To właśnie tego dnia udajemy się do naszych dziadków, składamy im najlepsze życzenia...