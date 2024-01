Przekroczył prędkość na S-8. Został zatrzymany przez mazowiecką grupę Speed Beata Dzwonkowska

Mężczyzna kierując autem przekroczył dopuszczalną prędkość na drodze S-8, za co został zatrzymany przez patrol ruchu drogowego do kontroli. Jak się później okazało to nie wszystkie jego przewinienia.