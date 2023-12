Przegląd prasy 9.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lubotyń- Włóki. Pożar domu. Dwie osoby zostały poszkodowane”?

Prasówka 9.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Lubotyń- Włóki. Pożar domu. Dwie osoby zostały poszkodowane Do pożaru doszło w piątek 8.12.2023 przed godziną 15.00.

📢 Zamiokulkas to „żelazna roślina”, ale jednej rzeczy nie zniesie. Chcesz, żeby pięknie rósł? Sprawdź, jak o niego zadbać Zamiokulkas zamiolistny bywa nazywany „żelazną rośliną”. Zasłużył na to miano, bo jest wyjątkowo wytrzymały na różne niekorzystne warunki. Jednak to nie znaczy, że zamiokulkas zniesie wszystko. Bywa, że nie rośnie dobrze albo jego liście żółkną i opadają. Przyczyną są pewne błędy w uprawie. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę i jak pielęgnować zamiokulkasa, żeby wyglądał pięknie i był zdrowy. 📢 Ostrów Mazowiecka. Jadwiga Kołakowska ma 100 lat. Były odwiedziny włodarzy miasta, kwiaty i życzenia Mieszkanka Ostrowi Mazowieckiej, Jadwiga Kołakowska, obchodzi w piątek 8.12.2023 swoje setne urodziny. Z tej okazji jubilatkę odwiedzili burmistrz Jerzy Bauer oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Beata Rewkowska.

Prasówka 9.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Ogólnopolski Konkurs Kulinarny w ZS CKR w Starym Lubiejewie. W "Pierogowym szaleństwie" wzięło udział 8 drużyn W konkursie wzięło udział 8 drużyn ze szkół woj. mazowieckiego i podlaskiego. Zadaniem uczniów było przygotowanie pierogów. Pierogi były nadziewane kaczką, różnymi rybami, warzywami, a nawet owocami. Alicja Cichowska i Julia Walędziak z ZS CKR w Starym Lubiejewie za "Pierogi na karmelowym buraku w ziołowej asyście" zdobyły 2 miejsce. 📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Ostrołęce. W piątek na scenie występowała młodzież W piątkowe popołudnie, 8.12.2023, na scenie przy Placu Bema występowała młodzież z ostrołęckich szkół podstawowych oraz szkół średnich. Było wspólne kolędowanie, jasełka, tańce. Podobnie jak wcześniej można było się posilić oraz kupić rękodzieło. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Stroik świąteczny na cmentarz – pomysły na wyjątkową dekorację. Wybraliśmy najpiękniejsze kompozycje na grób na Boże Narodzenie 2023 Stroik świąteczny na cmentarz to piękna dekoracja pomnika na Boże Narodzenie. Zobacz, jak wyjątkowo można ozdobić płyty nagrobne i uczcić pamięć bliskich w tym ważnym czasie. Przedstawiliśmy w galerii piękne świąteczne stroiki na grób, które przystroją groby rodziny i przyjaciół.

📢 Czy perły postarzają? Sprawdź, jakiej biżuterii damskiej unikać w dojrzałym wieku. Oto zakazane błyskotki dla seniorek Okazuje się, że biżuteria damska może postarzać kobiecy wizerunek. Bransoletki, naszyjniki i kolczyki to uzupełnienie wielu stylizacji, ale czy zdajesz sobie sprawę, że mogą dodać ci lat? Podpowiadamy, o czym warto pamiętać, uzupełniając swoją stylizację o różne dodatki. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz z żoną i córeczkami. Tak polityk żyje na wsi. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej w Rzewniu już działa Dzieci oraz wszyscy mieszkańcy gminy Rzewnie mogą skorzystać z bezpłatnej opieki dentystycznej w nowym gabinecie, który powstał w Szkole Podstawowej w Rzewniu. 📢 11 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych według internautów. Polski jarmark wysoko w rankingu i nie chodzi o Kraków ani Gdańsk! Właśnie zakończyło się internetowe głosowanie na najpiękniejszy jarmark bożonarodzeniowy Europy. Powstał nowy ranking, oparty o prawie 600 tys. głosów internautów z całego kontynentu, wskazujący najcudowniejsze świąteczne festyny w sezonie 2023/2024. Polskie miasto uplasowało się wysoko na liście i wcale nie chodzi o Kraków! Przekonajcie się, które jarmarki świąteczne najbardziej warto odwiedzić w tym sezonie. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 08.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Ta czarna sukienka midi jest idealna na święta. W niej Agata Kornhauser-Duda ubrała choinkę w Pałacu Prezydenckim Szukasz inspiracji na świąteczną kreację? Czarna sukienka midi to zawsze dobre rozwiązanie. A ta, na którą zdecydowała się Agata Kornhauser-Duda podczas ubierania choinki w Pałacu Prezydenckim to prawdziwa perełka. Jest nie tylko ładna, ale i elegancka. 📢 Weekend w regionie. Przeczytajcie, co się będzie działo 9-10.12.2023 w Ostrołęce i powiatach: ostrołęckim, ostrowskim i makowskim Przed nami weekend bogaty w radosne, przedświąteczne wydarzenia: warsztaty, spotkania ze Świętym Mikołajem, jarmarki bożonarodzeniowe, imprezy sportowe i wiele innych. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii.

📢 Próba zabójstwa na stacji metra w Warszawie. Policja publikuje wstrząsające nagranie Nieznany mężczyzna próbował wepchnąć pasażerów pod nadjeżdżający pociąg metra. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Stołeczna policja publikuje nagranie i prosi o pomoc w schwytaniu sprawcy.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Jaki ubiór postarza? Jeśli chcesz wyglądać młodziej, to lepiej zrezygnuj z niektórych ubrań. Zobacz listę 21 rzeczy Do niektórych się przyzwyczaiłyśmy, niektóre wiszą tam jeszcze z lat naszej młodości, jeszcze inne kupiłyśmy całkiem niedawno, bo wydają nam się modne, choć niekoniecznie takie muszą być... Ubrania, które postarzają ma w swojej szafie wiele kobiet. Warto dowiedzieć się, jakie to są rzeczy i się ich wystrzegać, by nie dodawać sobie lat.

📢 Najlepsze memy kot kontra pies. Rozstrzygnięcie odwiecznej walki! MEMY. Żyć jak pies z kotem, znacie to? Kot i pies, to walka tocząca się od lat. Które z tych popularnych zwierząt domowe jest lepsze? Każdy musi sam zadecydować, ponieważ w praktyce są to różne zwierzęta, z kompletnie różnymi charakterami. 📢 Najpiękniejsze schroniska górskie w Polsce: zachwycające widoki, pyszna kuchnia. 5 magicznych miejsc, które musicie odwiedzić Planując weekendową wycieczkę w góry - Tatry, Karkonosze czy Beskidy - koniecznie uwzględnijcie wizytę w jednym z tamtejszych schronisk górskich. To naprawdę magiczne miejsca, które mogą was niejednym zaskoczyć i zachwycić! W galerii poniżej przedstawiamy 5 najpiękniejszych i najbardziej unikalnych schronisk górskich w Polsce. Jakie atrakcje skrywają? Przekonajcie się!

📢 Piękne stroiki świąteczne z poinsecji. Wyjątkowe ozdoby domu na święta. Gwiazda betlejemska – pomysł na modne świąteczne dekoracje Gwiazda betlejemska to niezwykle popularna roślina świąteczna, którą co roku większość z nas pięknie dekoruje dom na Boże Narodzenie. Poinsecja jest tania, niezwykle efektowna i trwała, dlatego świetnie się sprawdza jako świąteczna dekoracja. Podpowiadamy, jak pomysłowo ozdobić wnętrza za pomocą gałązek gwiazdy betlejemskiej. Zobacz, jak wykonać bożonarodzeniowe dekoracje DIY z poinsecji za grosze.

📢 Karmnik dla ptaków wywieszony? Te ptaki chętnie wpadną z wizytą, jeśli zostawisz ich ulubione przysmaki O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie.

📢 Jakie kolory paznokci postarzają, a które wpłyną pozytywnie na wygląd dłoni u dojrzałych kobiet? Zobacz koniecznie Modne paznokcie i kolory lakierów nie zawsze są odpowiednie do dojrzałych kobiet. Niestety, ale skóra rąk zdradza twój wiek, ale manicure może odwrócić uwagę od efektów starzenia widocznych na dłoniach. Zobacz listę zakazanych lakierów do paznokci i tych, które będą pięknie na nich wyglądały.

📢 Krasnosielc Leśny. Samochód wpadł w poślizg na "tysiąclatce". Do zdarzenia doszło 7.12.2023 Do kolizji doszło tuż przed godz. 9.00 na tzw. „tysiąclatce” niedaleko Krasnosielca Leśnego. 📢 Pożar w Czarni. Spłonął drewniany dom. Do pożaru doszło 6.12.2023 Do pożaru doszło w środę, 6 grudnia. Na szczęście, nikt nie ucierpiał. W akcji wzięło udział 6 zastępów straży pożarnej. 📢 Wypróbuj proste ćwiczenia na płaski brzuch po 50. Pomogą wyszczuplić sylwetkę i poprawią nastrój. Ćwicz codziennie, a nie pożałujesz Z wiekiem nasze ciało się zmienia, metabolizm zwalnia, a w okolicy brzucha zaczyna gromadzić się coraz więcej tkanki tłuszczowej. Jednak wcale nie musi tak być, bo na wygląd wpływa nie tylko czas i geny, ale też nasz styl życia Wystarczy podjąć nieco wysiłku fizycznego, aby cieszyć się smukłą sylwetką i płaskim brzuchem. Zyska nie tylko ciało, ale i umysł, ponieważ w czasie ćwiczeń wydzielane są endorfiny, czyli hormony szczęścia. Wypróbuj ćwiczenia na płaski brzuch po 50. roku życia.

📢 Stroiki świąteczne na stół – eleganckie dekoracje na Boże Narodzenie. Piękne świąteczne ozdoby stołu. Zobacz najlepsze pomysły florystów Stroik świąteczny na stół to piękny element bożonarodzeniowego wystroju domu. Wigilijne dania i wypieki będą smakować wyjątkowo na elegancko udekorowanym blacie. Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, kiedy spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi, żeby wspólnie pobiesiadować. Dlatego przystrajając mieszkanie na święta, nie możemy zapomnieć o klimatycznej oprawie stołu. Podpowiadamy, jaki stroik na stół wybrać na Boże Narodzenie 2023, żeby zachwycał zaproszonych gości.

📢 Mikołajki w Ostrowi Mazowieckiej. Mikołaj spotkał się z dziećmi przy miejskiej choince 6.12.2023 Mikołaj spotkał się z dziećmi przed ostrowskim ratuszem, w mikołajki, 6 grudnia. Jak co roku, Mikołaj rozdawał słodycze, rozmawiał z dziećmi i robił sobie z nimi zdjęcia. 📢 Święta w PRL. Tak kiedyś obchodzono Boże Narodzenie. Zobacz, co było w sklepach i na wigilijnych stołach. Świąteczna gorączka na ZDJĘCIACH Święta Bożego Narodzenia to czas dla rodziny. Wigilijne potrawy i dekoracje tworzą niepodrabialny klimat. Ciekawi cię jak to święto spędzali ludzie w czasach PRL? A może chcesz to sobie przypomnieć? Czytaj dalej!

📢 Lodowisko w Ostrowi Mazowieckiej już otwarte! Zobaczcie ceny i godziny otwarcia. Lodowisko ruszyło 6.12.2023 W środę, 6 grudnia w Ostrowi oficjalnie rozpoczął się sezon na łyżwy. Kolejka na lodowisko ustawiła się pół godziny przed jego otwarciem!

📢 Motomikołaje z KM STAJNIA rozdali 6.12.2023 w Małkini Górnej 130 paczek Od kilku lat 6 grudnia Klub Motocyklowy STAJNIA zakłada na stroje motocyklowe czerwone wdzianka (z obowiązkową spiczastą czapką) i odwiedza wybrane placówki oświatowe, wręczając prezenty grzecznym dzieciom (a czasem także grzecznym dorosłym).

W tym roku 6 grudnia motomikołaje odwiedzili Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej, ale po drodze zrobili przystanek przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Chopina. Przed szkołą uczniowie „przybijali piątkę” z Mikołajem, częstowali się lizakami i robili sobie zdjęcia w mikołajowych saniach.

📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie jesienne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, jesienne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Motoryzacyjne mikołajki w Ostrołęce. Ozdobione świątecznie auta zjechały 3.12.2023 na parking galerii handlowej Inwencji twórczej właścicielom aut nie brakowało. Zobaczcie zresztą sami. Celem tej akcji jest zbiórka prezentów dla dzieci z domu dziecka. Motoryzacyjne mikołajki odbyły się w Ostrołęce po raz pierwszy, stąd może niezbyt dużo uczestników, ale i tak było na co popatrzeć.

📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 25.11.2023 W sobotę 25.11.2023 w Biesiadzie odbyła się impreza ostatkowa. Na licznie przybyłych gości czekała dobra zabawa przy muzyce DJ Speedy i DJ Accord. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy...

📢 Jarmarki Bożonarodzeniowe w Ostrołęce i powiatach: ostrołęckim, ostrowskim i makowskim Jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce mają dość młodą tradycję, a przywędrowała ona do nas z Niemiec i Austrii. Z roku na rok jarmarki cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W naszym regionie odbędzie się kilka takich jarmarków. Po raz pierwszy odbędzie się w Ostrołęce. Gdzie jeszcze? Sprawdźcie naszą galerię.

📢 Ostrołęka. Piknik Czytelniczy z okazji otwarcia Filii nr 1 w nowej lokalizacji Na piknik zaprosili: Łukasz Kulik - prezydent Ostrołęki oraz dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce. 📢 Festyn w Chudku, 6.08.2023: Wiejskie klimaty - niedziela na wsi Konkurencje sportowe, konkursy z nagrodami, animacje, występy artystyczne, koncert muzyki biesiadnej, zabawa taneczna, biesiada przy ognisku - takie atrakcje przygotowali organizatorzy festynu w Chudku (KGW Chudkozionki, radny i sołtys z Chudka oraz wójt gminy Kadzidło).

📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia.

📢 Setne urodziny Haliny Rychlik z Wąsewa. 27.06.2023 dostojną jubilatkę odwiedziła delegacja z wójtem na czele. Zdjęcia Halina Rychlik z Wąsewa wychowała czworo dzieci – syna i trzy córki. Doczekała się dziewięciorga wnuków i szesnaściorga prawnuków. 27 czerwca 2023 – z okazji setnych urodzin – odwiedzili ją przedstawiciele władz – z wójtem gminy Wąsewo na czele. 📢 Ostrołęka. I LO pożegnało tegorocznych maturzystów. Zakończenie roku szkolnego. 28.04.2023 W piątek 28.04.2023 maturzyści w całej Polsce kończą edukację szkolną i przygotowują się do egzaminów maturalnych. Zobacz zdjęcia z zakończenia roku szkolnego w I LO im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce. 📢 Kobieca Twarz Roku - kobiety dojrzałe. Zobaczcie piękne kandydatki z naszego regionu. Głosowanie trwa! Z okazji Dnia Kobiet powstała wielka galeria mieszkanek naszego regionu. W trzech kategoriach pokoleniowych - córki, matki i kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota AYGO X.

📢 Gabinet stomatologiczny w Rzewniu wkrótce zostanie otwarty dla mieszkańców. 2.03.2023 uroczyście przecięto wstęgę Jak informuje Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rzewniu, gabinet stomatologiczny zostanie otwarty dla pacjentów pod koniec kwietnia, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń.

📢 Ona i On. Wybieramy najsympatyczniejsze pary. Zobacz zdjęcia z powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego i makowskiego Plebiscyt został podzielony na dwie kategorie: pary będące razem do 7 lat i dłużej niż 7 lat. Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród, a w finale nagroda główna - Citroen C3. Zobaczcie zdjęcia par w kategorii powyżej 7 lat. 📢 Ona i On. Wybieramy najsympatyczniejsze pary. Zobacz zdjęcia par z powiatów : ostrołęckiego, ostrowskiego i makowskiego. 14.02.2023 Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Wciąż możesz dodać do niej Wasze zdjęcie! Nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród, a w finale nagroda główna - piękny i nowoczesny Citroen C3. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! Plebiscyt został podzielony na dwie kategorie: pary będące razem do 7 lat i dłużej niż 7 lat. Zobaczcie zdjęcia par w kategorii do 7 lat.

📢 Samorządowa Gala Uczniowska w Ostrołęce. Najlepsi uczniowie ze stypendiami od prezydenta. 28.09.2022. Zdjęcia To już 15. Samorządowa Gala Uczniowska w Ostrołęce. Najzdolniejszych uczniów nagrodzono w środę 28 września 2022 w hali im. Arkadiusza Gołasia. 📢 Dylewo. Zawody sportowo-pożarnicze OSP gmin Kadzidło i Łyse. 18.09.2022 Na boisku orlik w Dylewie w zawodach sportowo-pożarniczych wzięło udział dziewięć jednostek OSP. 📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody.

📢 Wypadek pod Andrzejewem. Auto w rowie. Na drogach bardzo ślisko. 3.02.2021. Zdjęcia Do tego zdarzenia doszło w środę rano – po godz. 7.00 – na drodze między Andrzejewem a Pieńkami-Sobótkami (powiat ostrowski). Jak informuje Ochotnicza Straż Pożarna z Andrzejewa, kierująca pojazdem wpadła w poślizg, straciła panowanie nad autem i zjechała do rowu. 📢 Boże Narodzenie 2020. Prawdopodobnie najbardziej rozświetlone świątecznie posesje znajdują się w Olszynach gm. Myszyniec. Zdjęcia, wideo Te dwie posesje stoją w niedużej odległości od siebie. Wieczorem rzucają się w oczy już z daleka. Są ozdobione tysiącami lampek. Do Świąt Bożego Narodzenia właściciele posesji przygotowują dekoracje nawet kilka miesięcy wcześniej, a montaż zaczynają w listopadzie.

📢 Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Tak obchodziliśmy go rok temu w Ostrołęce! Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej obchodzony jest 12 maja. Rok temu w Ostrołęce świętowaliśmy go wspólnie, dziś, w czasie pandemii, jesteśmy całym sercem z tymi, którzy są na pierwszej linii frontu.

📢 Maria Mścichowska, prezes Banku Spółdzielczego w Wąsewie, przechodzi na emeryturę. Kierowała bankiem przez 42 lata! [ZDJĘCIA] Pracowała całe zawodowe życie w jednej firmie, w sumie 50 lat. Przez 42 lata była szefem Banku Spółdzielczego w Wąsewie. Właśnie przechodzi na emeryturę 📢 Festyn Rodzinny w Łęgu Przedmiejskim [ZDJĘCIA I WIDEO] Atrakcyjny dla widza i dynamiczny był festyn zorganizowany w niedzielę, 4 czerwca, przez społeczność Zespołu Szkół w Łęgu Przedmiejskim

📢 Giełda samochodowa w Ostrołęce [ZDJĘCIA, CENY] Zobaczcie jakie samochody i za ile można było dziś kupić na ostrołęckiej giełdzie samochodowej. 📢 Ciężarówka Coca-Coli odwiedziła Maków Mazowiecki [ZDJĘCIA] Samochód zaparkował na rynku miejskim w czwartek 15 grudnia. 📢 Spotkanie wigilijne w Przasnyszu Pierwsze spotkanie wigilijne zorganizowane podczas tegorocznego adwentu w Przasnyszu zapowiedziało zbliżające się wielkimi krokami święta Bożego Narodzenia. Zaprosił na nie zarząd Koła Przyjaciół Harcerstwa pod przewodnictwem niestrudzonej Haliny Fabrykiewicz.

