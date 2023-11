Przegląd prasy (9.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Joe Lando, czyli Sully z „Dr Quinn” podbijał kobiece serca. Zobacz, jak teraz wygląda serialowy przystojniak”?

Prasówka 9.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Joe Lando, czyli Sully z „Dr Quinn” podbijał kobiece serca. Zobacz, jak teraz wygląda serialowy przystojniak Joe Lando w latach 90. był ulubieńcem Polek. Jako Byron Sully w serialu „Dr Queen” przyciągał przed telewizory zarówno wnuczki, jak i mamy oraz babcie. Przystojny Indianin o pięknej sylwetce, błękitnych oczach i długich włosach czarował również charakterem. Jego postać opiekuńczego i zaradnego partnera serialowej lekarki przyniosła mu sławę na wiele lat. Zobacz, jak się zmienił!

📢 Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

📢 Pieprznik trąbkowy wygląda niepozornie, ale jest smaczny! Ta nietypowa „kurka” rośnie nawet w listopadzie. Zobacz, co to za grzyb Pieprznik trąbkowy należy do grzybów, które nie są zbyt znane, ale to kuzyn popularnej „kurki”. Rośnie w lasach późną jesienią, nawet w listopadzie. Ten grzyb rzadko go zbieramy, a to błąd. Sprawdź, jak wygląda pieprznik trąbkowy, gdzie rośnie i z czym można go pomylić.

Prasówka 9.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 9 niesamowitych miejsc w Polsce, o których istnieniu być może nie wiesz. Las, którym zachwycił się Napoleon i ślady dinozaurów w skale Kiedy za oknem robi się coraz bardziej ponuro, warto zaplanować i wybrać się na krajoznawczą wycieczkę. Chociaż naszemu krajowi nie można odmówić urody, czasem bezsensowne wydaje nam się zwiedzanie atrakcji, które znamy już doskonale. Na szczęście w Polsce wciąż znajdziemy miejsca niezatłoczone, które gwarantują zwiedzającym ciszę i spokój – oto lista 9 miejsc w Polsce, o których istnieniu mogliście nawet nie wiedzieć.

📢 Urszula Mróz reprezentowała Polskę podczas Mistrzostw Świata w Berlinie. Zajęła 4 i 5 miejsce. Mistrzostwa odbyły się 5.11.2023 Urszula Mróz reprezentowała Polskę podczas Mistrzostw Świata w Berlinie, gdzie zakwalifikowała się do dwóch kategorii: bikini fitness i fitness glamour. Została doceniona przez jury i zajęła wysokie lokaty w obu kategoriach. 📢 Chcesz sporo zarabiać? Linie lotnicze rekrutują stewardesy. Najpierw trzeba jednak spełnić kilka wymogów Chciałbyś pracować jako steward lub stewardesa? To świetne rozwiązanie dla osób, które kochają podróże i nowe wyzwania. Trzeba jednak pamiętać o kilku wymogach rekrutacyjnych, które już na starcie mogą przekreślić niektórych kandydatów. Wiek, wzrost czy tatuaże to tylko niektóre kwestie analizowane przez rekruterów. Ile zarabia stewardesa LOT, Ryanair, Emirates i jakie warunki musi spełniać?

📢 Uwaga! Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie! 📢 Będzie rondo na DK 53 w Ostrołęce. Miasto podpisało umowę na budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Słoneczną To bardzo dobra wiadomość dla kierowców. Miasto podpisało umowę na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Stacha Konwy i Słonecznej, remonty Słonecznej oraz przebudowę ronda Księcia Siemowita III.

📢 "Nasza, biało-czerwona". 7.11.2023 w ZSZ nr 2 w Ostrołęce odbył się koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości We wtorek, 7 listopada o godz. 18.00 w auli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce odbył się przepiękny koncert.

📢 Najgorsze i rozczarowujące transfery w Ekstraklasie. Na liście piłkarze Legii, Lecha i Rakowa Kończy się runda w PKO Ekstraklasie, czas na pierwsze podsumowania. Niektóre transfery okazały się jak strzał kulą w płot. Na liście tych najgorszych i rozczarowujących nie brakuje nowych piłkarzy czołowych zespołów: Legii Warszawa, Lecha Poznań czy wreszcie mistrza Polski, Rakowa Częstochowa. 📢 „Kurpie Zielone w literaturze”. Uroczyste podsumowanie konkursu poetyckiego w bibliotece w Kadzidle. 7 listopada 2023. Zdjęcia To była jubileuszowa, trzydziesta edycja Konkursu Poetyckiego „Kurpie Zielone w literaturze”. Jego uroczyste podsumowanie odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka.

📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski. Luksusowa posiadłość z prywatnym stawem. Zajrzyj do pięknego domu Justyny Steczkowskiej Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023.

📢 Cyrk na wodzie w Ostrołęce. Spektakle jeszcze w środę i czwartek, 8 i 9 listopada 2023. Zdjęcia W Ostrołęce można oglądać występy wyjątkowego cyrku. Imperial Show to cyrk, który różni się od innych tym, że tu pokazy odbywają się na arenie z wodą, wśród fontann i kaskad wonnych. Zobaczcie zdjęcia z tego spektakularnego pokazu. Program cyrku Imperial Show można zobaczyć jeszcze w środę i czwartek, 8 i 9 listopada, o godz. 17.00 – na terenie stadionu przy ul. Witosa.

📢 Jarmark bożonarodzeniowy w twoim mieście. Kiedy są jarmarki w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i innych miastach? Podajemy daty i adresy Jarmark bożonarodzeniowy to jedna z ulubionych atrakcji Polaków w okresie świąteczno-noworocznym. W sezonie 2023/2024 jarmarki działać będą w wielu polskich miastach - może także w twoim? Kiedy zostaną otwarte, jakie atrakcje czekają na dzieci i dorosłych, czy wstęp będzie płatny? Przedstawiamy najważniejsze informacje o jarmarkach bożonarodzeniowych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i innych miastach. Zapoznajcie się z pełną listą w naszej galerii. 📢 Legenda boksu Mike Tyson przyleciał z USA do Piątnicy w Podlaskiem. Kupił 100 gołębi Kilka dni temu słynny były bokser amerykański miał przyjechać do Piątnicy w powiecie łomżyńskim. Pięściarz od lokalnego hodowcy kupił sto gołębi. 📢 5 krajów, do których nie powinieneś jechać w 2023 roku. Najniebezpieczniejsze miejsca dla turystów Wyprawy do tych pięciu krajów odradza Departament Stanu USA. Na liście znalazły się kraje z Ameryki Południowej, Azji, Bliskiego Wschodu czy nawet Europy. Tych 5 krajów to jedne z najniebezpieczniejszych miejsc dla turysty. Jeśli planujecie swoje urlopy, warto wziąć pod uwagę, jakich kierunków podróży lepiej unikać w 2023 roku.

📢 7 pięknych miejsc w Europie, które płacą za przeprowadzkę. Nawet 370 tys. złotych na zakup i remont domu Przeprowadzka z kraju do kraju to w obecnych czasach przedsięwzięcie jak najbardziej możliwe do zrealizowania – wiąże się to jednak ze sporymi kosztami. Okazuje się jednak, że niektóre miejsca w Europie... dopłacają za przeprowadzę. Na zakup i remont domu można uzyskać spore kwoty – nawet do 370 tys. złotych. Brzmi niewiarygodnie? Oto lokalizacje, w których to rzeczywistość. 📢 Zatrzymany z narkotykami w Ostrowi Mazowieckiej zaproponował policjantom łapówkę. I ma poważne kłopoty Ostrowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, u którego znaleźli marihuanę. Swoim zachowaniem napytał sobie większej biedy… 📢 Uroczyste ślubowanie nowych policjantów garnizonu mazowieckiego. W szeregi policji wstąpiło 73 funkcjonariuszy 6.11.2023 73 funkcjonariuszy, w tym 20 policjantek, złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Uroczyste ślubowanie odbyło się 6 listopada w sali konferencyjnej mazowieckiej komendy. Wkrótce funkcjonariusze trafią na kurs podstawowy, gdzie poznają tajniki służby. Po procesie adaptacyjnym czeka ich służba w macierzystej jednostce.

📢 Wysyp kani w listopadzie. Te grzyby rosną na potęgę, ale łatwo o pomyłki. Sprawdź, jak rozpoznać czubajkę kanię i co z niej zrobić Czubajki kanie to bardzo smaczne grzyby, które właśnie masowo rosną. Można je spotkać głównie na łąkach i obrzeżach lasów. Trzeba jednak zbierać je uważnie, bo nie wszystkie gatunki czubajek są jadalne, jest też wiele gatunków podobnych do nich, łącznie ze śmiertelnie niebezpiecznym muchomorem sromotnikowym. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, zbierając te grzyby oraz jakie dania warto z nich przygotować, bo popularny kotlet z kani wcale nie jest jedyną możliwością. 📢 Sanatorium za darmo. Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ w uzdrowisku. Oto w jaki sposób pojedziesz do sanatatorium Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 Sposób na słodycze w PRL-u. Pamiętacie te desery z dzieciństwa? Nie tylko kogel-mogel. Sprawdźcie TOP 10 kultowych przepisów W czasach PRL niełatwo było kupić słodycze w sklepach. Gospodynie i gospodarze domu radzili sobie więc innymi sposobami. Posiadając w domu zaledwie kilka podstawowych składników, można uzyskać przepyszne słodkości, które ucieszą każdego łasucha. Wracamy pamięcią o kilka dekad i przypominamy kultowe przepisy na desery z czasów PRL-u. Pamiętasz je? 📢 Czapki damskie na jesień, które pasować będą starszym paniom i nastolatkom. Zobacz najmodniejsze nakrycia głowy Czapki damskie na jesień ochronią przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, ale to nie jedyne ich zadanie. Zebraliśmy w jednym miejscu modne nakrycia głowy, w których będziesz wyglądać obłędnie. Oto, w czym będziemy chodzić tej jesieni.

📢 Msza święta w intencji strażaków z powiatu ostrowskiego. Przybyło ponad 200 strażaków W kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej odbyła się msza święta w intencji zmarłych strażaków z powiatu ostrowskiego.

📢 Remont ulic Jezierskiego i Kuklińskiego na osiedlu Centrum w Ostrołęce. Umowa z wykonawcą podpisana Miała być modernizacja parkingu przy ul. Jezierskiego w ramach budżetu obywatelskiego, będzie przebudowa ulicy Jezierskiego i Kuklińskiego wraz z przebudową parkingu i budową chodnika – poinformował prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik.

📢 Maków Maz. Policjanci podczas interwencji domowej znaleźli zakrwawionego mężczyznę. Nie udało się go uratować- zatrzymano dwie osoby Do zdarzenia doszło w sobotę 4.11.2023 w jednym z bloków przy ul. 1 Maja w Makowie Mazowieckim. Policja została wezwana do awantury domowej. 📢 Bieg Wolności i Solidarności - Ostrów Mazowiecka. Wystartowali po raz dziewiąty! Bieg odbył się 5.11.2023 W 9. Biegu Wolności i Solidarności w Ostrowi Mazowieckiej wzięło udział 35 osób z całego regionu. Do pokonania mieli 21 097,5 m - to półmaraton.

📢 Osoby o tych imionach są wyjątkowo kochliwe i romantyczne. Zakochują się w mig! Zobacz listę Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie, czy rodzice szukający imienia dla dziecka, zwracają uwagę na jego znaczenie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są kochliwe. Zobacz w naszej galerii imiona szybko zakochujących się osób! 📢 Co skrywają podziemia ostrołeckiego Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego? W piątek, 3 listopada po wieczornej mszy świętej w Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego odbyła się konferencja na temat podziemi pod klasztorem. 📢 Pogrzeb Cezarego Olszewskiego, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Pogrzeb znanego i lubianego tancerza, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Cezarego Olszewskiego, odbył się w kościele pw. pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

📢 Pożar samochodu ciężarowego na trasie Brok - Małkinia Górna. Do pożaru doszło 3.11.2023 Do pożaru samochodu ciężarowego doszło w piątek wieczorem, na trasie Brok - Małkinia Górna. 📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie jesienne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, jesienne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski 4.11.2023 - 10.11.2023 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski.

📢 Dzień Wszystkich Świętych w Małkini Górnej: msza za dusze zmarłych Przypadający 1 listopada dzień Wszystkich Świętych to jedno z najważniejszych polskich świąt. Kwiaty, płonące na grobach znicze i modlitwy są wyrazem pamięci i miłości do osób, które odeszły. Na cmentarzu parafialnym w Małkini Górnej mszę polową w intencji spoczywających tu osób koncelebrowali: ks. kanonik Piotr Legacki - proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego i ks. kanonik Jan Marek Wróblewski - proboszcz Parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła oraz wikariusze z obu parafii. 📢 Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej. Tak wyglądał 1.11.2023 W Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej o godz. 12.30 odbyło się nabożeństwo różańcowe za zmarłych, a po nim procesja po cmentarzu. 📢 Wszystkich Świętych na cmentarzu w Krasnosielcu: zaduma i modlitwa za dusze zmarłych W środę 1.11.2023 cmentarz w Krasnosielcu wyglądał zjawiskowo: jesienne słońce, tysiące palących się zniczy, kolorowe chryzantemy oraz setki wiernych modlących się za dusze zmarłych. O godz. 12.00 tradycyjnie odbyła się msza święta na ołtarzu na terenie cmentarza. Ksiądz poświęcił wszystkie groby. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Galeria plenerowa w Kiełczewie. Wystawa „Światło i blask” ma rozświetlić ponure jesienne dni Od soboty oczy mieszkańców Kiełczewa i wszystkich przejeżdżających przez tą miejscowość cieszy wystawa fotografii „Światło i blask”. 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Zgłoś kandydatów do nagród dla sportowców, trenerów, drużyn i sportowych talentów Rozpoczynamy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Boże Ciało 2023 w Czarni. Procesja parafii pw. NP NMP w Czarni, 8.06.2023. Zdjęcia Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt katolickich. Z tej okazji odbywają się procesje religijne. W kościele parafialnym pw. NP NMP w Czarni główne nabożeństwo z racji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczęło się o godzinie 11.30. 📢 Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2023. Wśród finalistek mieszkanka Daniłówki Drugiej w gminie Małkinia Górna. Kiedy finał? Znamy już finalistki obecnej edycji konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego. Do ubiegłego roku te eliminacje najbardziej znanego konkursu piękności w Polsce odbywały się pod szyldem Miss Ziemi Łomżyńskiej.

📢 Ostatki w Biesiadzie. Zobaczcie, jak bawili się goście tej restauracji w sobotni wieczór, 18.02.2023. Zdjęcia To z pewnością była jedna z większych ostatkowych imprez w okolicach Ostrołęki (jeśli nie największa). Goście bawili się świetnie - co doskonale widać na zdjęciach. Gospodarze zapewnili smaczne jedzenie oraz dobrą zabawę, którą prowadzili sympatyczni DJ-e. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego balu.

📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Studniówka – najważniejsza impreza w szkole średniej i jednocześnie granica, za którą żarty się kończą, bo zostaje tylko 100 dni (w przybliżeniu) na uzupełnienie wiedzy niezbędnej do zdania matury. 30 maturzystów z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej bawiło się 28 stycznia 2023 w sali weselnej Jurkowscy w Kosowie Lackim. 📢 Ostrołęka. Sylwester 2022 w Sali bankietowej Elba. 31.12.2022 W sylwestrową noc odwiedziliśmy salę bankietową Elba, aby zobaczyć jak się bawią ostrołęczanie. 📢 Złote Gody w Starym Lubotyniu. Jubileusz pożycia małżeńskiego świętowało siedem par. 29.11.2022 We wtorek 29.11.2022 w Urzędzie Gminy odbyła się uroczystość Złotych Godów. Siedem par zostało odznaczonych przez prezydenta RP medalem "Za długoletnie pożycie małżeńskie".

📢 Inauguracja roku akademickiego UTW w Ostrowi Mazowieckiej. Uniwersytet Trzeciego Wieku cieszy się powodzeniem wśród seniorów. 6.10.2022 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowi Mazowieckiej działa już 13 lat. Co roku cieszy się dużą popularnością wśród ostrowskich seniorów. I nic dziwnego, bo program jest - jak zawsze - ciekawy. 📢 Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrów - Orło. Radni wojewódzcy przyjechali do Ostrowi na wizję lokalną Komisja infrastruktury i rozwoju gospodarczego sejmiku województwa mazowieckiego zebrała się w środę 24 sierpnia w ostrowskim ratuszu na wniosek radnego Krzysztofa Winiarskiego. W spotkaniu komisji wzięli udział również przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, przedstawiciele wykonawcy - firmy P.H.U. "Urbanowski" oraz przedstawiciele władz miasta i powiatu, a także mieszkańcy.

📢 Klub Seniora w Ostrołęce zorganizował potańcówkę w Centrum Aktywności Seniorów. 3.07.2022 W niedawno wyremontowanym Centrum Aktywności Seniora (dawne kasyno przy ul. Bogusławskiego) Klub Seniora zorganizował potańcówkę. Seniorzy dopisali!

📢 Cmentarz parafialny w Szelkowie, powiat makowski. Zdjęcia z maja 2022 Nekropolię w Szelkowie odwiedziliśmy 18 maja 2022 roku. 📢 Krakuszowice, Wyciąże, zatopione Stare Maniowy, zapomniana pijalnia w Wysowej. Życie na wsi dziesiątki lat temu [ARCHIWALNE ZDJECIA] Zobacz niezwykłe archiwalne zdjęcia małopolskich wsi. Nieistniejące już Stare Maniowy, Wyciąże będące dzisiaj częścią Nowej Huty, a także m.in. Rabsztyn, Mogilany czy Krakuszowice - kilkadziesiąt lat temu udało się utrwalić na fotografiach krajobrazy tych miejsc. Niektóre z archiwalnych zdjęć sięgają początków XX wieku! Zobaczysz na nich m.in. wioskę zatopioną przez wody Jeziora Czorsztyńskiego, mało znane zdjęcia wsi Łosie, pijalnię w Wysowej, której już nikt nie pamięta, ówczesne wiejskie zabudowania, zagrody, drogi. Przejdź do galerii i wybierz się w niezwykłą podróż w czasie. Rozpoznasz te miejsca? 📢 Różan. Cmentarz parafialny w Różanie (powiat makowski). Zdjęcia Nekropolię w Różanie odwiedziliśmy 22 marca 2022 roku

📢 Wsi spokojna, wsi wesoła... sprzed 20 lat. Zobaczcie zdjęcia wiosek z naszego regionu, z lat 1998-2002. Z archiwum Tygodnika Ostrołęckiego Tak wyglądała wieś 20 lat temu. Zdjęcia m.in. z gmin Goworowo, Kadzidło, Łyse, Lelis. W ciągu tych 20 lat wiele się zmieniło, choć jeszcze nie wszędzie. Zobaczcie wiejskie krajobrazy sfotografowane o każdej porze roku. Wiele miejsc na pewno rozpoznacie.

📢 Objawienia w Wykrocie. Matka Boska objawiła się Stefanowi Gwieździe. Do sanktuarium w Wykrocie wciąż pielgrzymują wierni. Zdjęcia Matka Boska miała objawiać się tu Stefanowi Gwieździe z Wykrotu w latach 1990-2002. 📢 Sylwester 2001 w Ostrołęce. Tak bawili się ostrołęczanie. Zobaczcie zdjęcia z archiwum Tygodnika Ostrołęckiego Nowy Rok - 2002 - wielu ostrołęczan przywitało na plenerowej imprezie, przed "pałacykiem". Ze względu na COVID-19 i związane z nim obostrzenia, tegoroczny sylwester nie będzie ani huczny, ani wystrzałowy. Dzisiaj możemy powspominać, jak bawiliśmy się przed laty. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć sprzed 20 lat.

📢 Jakie torty są modne? Niektóre z tych tortów to słodkie dzieła sztuki. Zobaczcie torty wypiekane przez ostrowianki. Zdjęcia Ostrowianki połączyły talent plastyczny z talentem do pieczenia. Tak powstały pyszne, wyjątkowe i cieszące oko torty. Nieszablonowe wykonanie sprawia, że każdy jest inny. A są to torty wykonane przez amatorki sztuki cukierniczej.

📢 Pogrzeb Andrzeja Gmitruka [ZDJĘCIA] [WIDEO] Warszawa: Na Cmentarzu Bródnowskim został pochowany były trener m.in. Gołoty, Adamka i Szpilki Pogrzeb Andrzeja Gmitruka odbył się 29 listopada. Były trener m.in. Andrzeja Gołoty, Tomasza Adamka i Artura Szpilki został pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe poprzedziła msza w parafii Św. Wincentego a Paulo. W ostatniej drodze Andrzejowi Gmitrukowi towarzyszyły najważniejsze osoby ze środowiska bokserskiego. Zobaczcie zdjęcia z pogrzebu Andrzeja Gmitruka.

