Przegląd prasy (9.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Galeria Bezdomna w ramach Ostrołęckiego Festiwalu Fotografii. W starym szpitalu – 8 października 2023. Zdjęcia”?

Prasówka 9.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Galeria Bezdomna w ramach Ostrołęckiego Festiwalu Fotografii. W starym szpitalu – 8 października 2023. Zdjęcia Niedzielna wystawa w Galerii Bezdomnej to jedno z wydarzeń 15. już edycji Ostrołęckiego Festiwalu Fotografii. Tym razem galeria bezdomna swój tymczasowy dom znalazła w starym szpitalu.

📢 Nożownik w Ostrołęce. Ranił dwie osoby w bloku przy ul. Modrzejewskiej Do dramatycznych scen doszło w Ostrołęce w niedzielę 8 października 2023, wczesnym popołudniem, przy ul. Modrzejewskiej. 📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Tu żył i zginął. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

Prasówka 9.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolekcjonujesz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Rodzinny Rajd Rowerowy w Kadzidle. Kilkadziesiąt osób wyruszyło w trasę z Zagrody Kurpiowskiej. 8 października 2023. Zdjęcia Wietrzna i chłodna pogoda nie wystraszyła miłośników jazdy na rowerze. Kilkadziesiąt osób stanęło na starcie Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Kadzidle. 📢 Jesienne Biegi Małkińskie po raz 25. Marsz Nordic Walking po raz. 6. Impreza odbyła się 7 października 2023. Zdjęcia Jesienna aura nie zniechęciła miłośników biegów i spacerów z kijkami - w punkcie startowym przy małkińskim GOKiS stawiło się pojawiło się łącznie 72 zawodniczek i zawodników z MKB TEAM, SP Prostyń, SP 2 Małkinia Górna, NW GOKiS, NoWi Siedlce oraz niezrzeszonych. Opiekę nad najmłodszymi zawodnikami sprawowali trenerzy: Jerzy Maliszewski i Andrzej Żach. Najmłodszym uczestnikiem imprezy był trzyletni Franek Bula, najstarsza uczestniczka to Elżbieta Kalata (70+).

📢 27 najdziwniejszych miejsc na świecie. Wrota do piekła, kryształowa jaskinia, najsmutniejsze miejsce na Ziemi i inne niesamowitości Świat jest zaskakujący – z tym zgodzi się każdy. Może też być niepokojący, skrajnie dziwaczny, a czasem wprost przerażający. Zebraliśmy dla was aż 27 najstraszniejszych i najdziwniejszych miejsc z całego świata. To nawiedzone szpitale i zamki, paranormalne hotspoty, domniemane lądowiska UFO, a także niesamowite cuda natury, w których istnienie trudno uwierzyć. Zapraszamy do galerii najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi – czy odważycie się je poznać?

📢 Takie były śluby gwiazd programu Rolnik Szuka Żony. Te pary poznały się w programie „Rolnik szuka żony” to reality-show, w którym kilkoro bohaterów prowadzących gospodarstwa rolne szuka miłości swojego życia. W programie poznało się już wiele par. Przypomnijmy sobie śluby, które przeszły do historii programu. Okazja jest wielka - niedawno Adrianna Jasiaczek z Łodzi i Michał Tyszka z Podlasia stanęli na ślubnym kobiercu. Według zapowiedzi na weselu miało się bawić 200 osób, a uroczystość zaślubin i przyjęcie weselne miały się odbyć na Podlasiu.

📢 Śliwkowe paznokcie to manicure, który wpisuje się w jesienne trendy. Zobacz, do jakich ubrań pasuje śliwkowy lakier do paznokci Śliwkowy lakier do paznokci pięknie komponuje się ze złotym brokatem i wzorkami, ale nie tylko. Zobacz propozycje śliwkowego manicure i pamiętaj, że to właśnie ten manicure będzie rządzić jesienią.

📢 Najpiękniejszy cmentarz na Wszystkich Świętych: 15 niezwykłych miejsc w Polsce. Piramidy, mizary, groby choleryków i inne niezwykłości Cmentarz nie kojarzy się z najlepszym miejscem na spacery, ale jest taki okres w roku, gdy nekropolie zmieniają się nie do poznania. To uroczystość Wszystkich Świętych. Cmentarze wypełnia wtedy niezwykła atmosfera i blask tysięcy zniczy. Zebraliśmy 15 najciekawszych i najpiękniejszych polskich cmentarzy, które warto odwiedzić we Wszystkich Świętych 2023 lub dowolny inny dzień roku. Jeśli szukacie pomysłu na nastrojowy jesienny spacer, nasza galeria na pewno wam ich dostarczy. 📢 Zenek Martyniuk i Top Girls w kampanii wyborczej kandydata Trzeciej Drogi w Ostrołęce. 6 października 2023. Zdjęcia Kampanii wyborczej w takiej formie w Ostrołęce jeszcze nie było. I pewnie nie będzie. Kandydat Trzeciej Drogi zaprosił mieszkańców na koncert.

📢 Niecodzienne wydarzenie w Broku. Tata odebrał poród w domu. 5.10.2023 rodzice noworodka spotkali się z burmistrzem 23 września 2023 urodził się nowy mieszkaniec Broku - Mateusz Malec. Jest to pierwsze urodzenie dziecka od 20 lat, do którego doszło w domu, i dla którego akt urodzenia sporządzał Urząd Stanu Cywilnego w Broku. 📢 Te fryzury odejmą kilogramów i wyszczuplają. Modne cięcia dla okrągłej twarzy dodadzą piękna. Zobacz najnowsze trendy Te fryzury Cię wyszczuplą i odejmą kilogramów. Fryzury dla okrągłej twarzy sprawią, by twarz była optycznie wyszczuplona i zbliżyła się do kształtu owalu - czyli tego, który jest najbardziej pożądany. Nie każde cięcie sprawdzi się u osoby o zaokrąglonych rysach twarzy, dlatego przed wizytą u fryzjera warto sprawdzić, jaka fryzura dla okrągłej twarzy będzie odpowiednia, a jaka wprost przeciwnie. Zobacz, jakie są najlepsze fryzury dla twarzy o okrągłym kształcie!

📢 Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Sikorskiego. Wydarzenie odbyło się 6.10.2023 Wydarzenie rozpoczęło się od symbolicznego przecięcia wstęgi przed nową stacją uzdatniania wody przy ul. Sikorskiego. Po poświęceniu obiektu przez ks. dziekana Jana Okułę goście mogli zobaczyć, jak wygląda jego wnętrze. 📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka. Zobacz, jakie wnętrza lubi telewizyjna gwiazda. Czy taki wystrój pasuje do ikony stylu? Grażyna Torbicka żyje na dwa domu i często rozstaje się z ukochanym mężem. Zobacz, jaki styl wnętrzarski pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy. 📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Złote i diamentowe gody w Małkini Górnej. 4.10.2023 odznaczono 33 pary małżeńskie z terenu gminy W środę, 4 października w Małkini Górnej odbyła się uroczystość, podczas której uhonorowano małżeństwa mogące pochwalić się długoletnim stażem związku: spędzili razem 50 i 60 lat. 26 par świętowało złote gody, a 7 par – gody diamentowe.

📢 15 europejskich jezior, w których grasują potwory. 4 z nich są w Polsce! Gdzie grozi spotkanie z żółwio-świnią i gigantycznym ślimakiem? Już niedługo odbędzie się największe od dekad poszukiwanie potwora z Loch Ness. Szkockie jezioro to jednak niejedyny akwen w Europie, zamieszkany podobno przez dziwną bestię. Wyszukaliśmy dla was 15 jezior w krajach Europy, w których czają się dziwne potwory, przeczące ustaleniom nauki. Aż 4 nawiedzone akweny znajdują się w Polsce. Sprawdźcie, gdzie czai się kolosalny ślimak albo żółwio-świnia. Czy odważycie się ruszyć na wycieczkę nad jedno z tych jezior, by uwiecznić potwora na zdjęciu? 📢 Ślubowanie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1. Teraz są pełnoprawnymi uczniami! Ślubowanie odbyło się 5.10.2023 W czwartkowe popołudnie na hali ostrowskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. To bardzo ważny dzień dla całej szkoły, rodziców, a przede wszystkim dzieci - po pasowaniu stają się oni częścią wielkiej "szkolnej rodziny".

📢 Tak mieszka Hanna Lis. Zobacz, jak się urządziła w stolicy dziennikarka. Zachwycający apartament z modnej dzielnicy Warszawy Hanna Lis jakiś czas temu wyprowadziła się z centrum miasta. Zajrzyj do stylowego domu dziennikarki w eleganckiej dzielnicy, który urządziły jej profesjonalne projektantki. Zobacz, jak na co dzień mieszka Hanna Lis i w jakich wnętrzach czują się najlepiej. Sprawdź, jak modnie jest urządzony salon z aneksem kuchennym, łazienka i taras. Te wnętrza zachwycają internautów! 📢 Ostrowiada Literacka w Starej Elektrowni. Przeczytajcie, kto tym razem przyjechał do Ostrowi 5.10.2023 W tym roku na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej przyjechali: Aleksandra Warecka, Jolanta Kopeć, Dariusz Michalski i Marcin Margielewski. Wśród gości miał być także Ernest Bryll, ale z powodów zdrowotnych musiał zrezygnować z wizyty w Ostrowi. Rozmowy z gośćmi prowadzi dziennikarz RDC Cezary Polak.

📢 Biżuteria PRL i w stylu vintage. Zobacz, na czym można zarobić. Sprawdź, czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Biżuteria warta majątek! Biżuteria w stylu vintage, albo jak to lubi, retro. Co nosiło się przed laty, a dzisiaj jest obiektem westchnień i poszukiwań kolekcjonerów i jubilerów? Sprawdź, może akurat w twojej domowej kolekcji znajduje się coś, co jest naprawdę kosztowne. Kolczyki babci, naszyjnik mamy, a może wyjątkowy pierścionek, który udało ci się zdobyć na pchlim targu. Biżuteria w stylu vintage może być naprawdę dużo warta. Zobacz, czego w internecie szukają inni! Ta biżuteria może kosztować krocie! 📢 Zmarł podczas egzaminu na prawo jazdy. Tragedia w Ostrołęce. 5 października 2023 Do tragedii doszło w czwartek 5 października 2023, rano, w okolicach ronda Jana Radomskiego w Ostrołęce.

📢 Targowa Park w Ostrołęce. Nowy park handlowy zostanie otwarty w 2025 roku Rusza komercjalizacja projektu Targowa Park zlokalizowanego w Ostrołęce przy ul. Targowej. Do użytku mieszkańców zostanie oddane 8 000 m2 powierzchni handlowej. 📢 Nadchodzi sezon grzewczy. Wyczyść grzejnik, zanim się zacznie. Wytarcie kurzu nie wystarczy. Sprawdź, jak wyczyścić wnętrze kaloryfera Czyszczenie grzejników w środku jest dość często pomijane przy standardowych porządkach. Jednak przed sezonem grzewczym trzeba to zrobić koniecznie. Czyszczenie kaloryferów będzie wymagało nieco pracy i czasu, ale to bardzo ważne, żeby przez jesień i zimę nie oddychać spieczonym brudem i kurzem. Bo właśnie to oznacza brudny grzejnik. Radzimy, jak uporać się z czyszczeniem wnętrza grzejników panelowych, aluminiowych modułowych oraz żeberkowych. 📢 Pożar ciągnika rolniczego w gminie Krzynowłoga Mała. 3 października 2023. Zdjęcia Na szczęście nikomu nic się nie stało. Do pożaru ciągnika rolniczego z przyczepą doszło 3 października 2023.

📢 Piknik rodzinny w Zakrzewie-Kopijkach. Piknik odbył się pod hasłem "ZintegrujMy się" 17.09.2023 W niedzielę, 17 września na boisku w Zakrzewie Kopijkach odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Zakrzewiacy”. Honorowy patronat nad imprezą objął poseł Daniel Milewski. 📢 Szkoła Podstawowa w Amelinie 16.09.2023 obchodziła jubileusz 100-lecia. Zdjęcia, wideo Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki obchodziła jubileusz stulecia. Z tej okazji na placu przy szkole odbyła się uroczystość, podczas której wspominano dawne lata placówki, wkopano kapsułę czasu, dzieci przygotowały część artystyczną, a absolwenci mieli okazję do spotkania i rozmów przy suto zastawionym stole. Szkoła otrzymała też medal pamiątkowy Pro Masovia.

📢 Jesienne biegi przełajowe w Lelisie. Pobiegło około 500 młodych ludzi W sobotę 16 września odbyły się Jesienne biegi przełajowe o puchar marszałka województwa mazowieckiego i wójta gminy Lelis. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie szkół podstawowych rywalizowali na dystansach od 100 do 800 m.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Okręg ostrołęcko-siedlecki. Listy kandydatów do sejmu i senatu 15 października 2023 wybierzemy posłów i senatorów. W naszym okręgu wyborczym do sejmu (nr 18) wybierzemy 12 posłów; o jedno miejsce w senacie powalczą kandydaci w okręgu nr 46. 📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele. 📢 Guty-Bujno. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka to okazja do podziękowań, gratulacji i dobrej zabawy. 2.09.2023 Trwają dożynki w Gutach-Bujnie. Zapowiada się, że wieczorem na gości też czeka świetna zabawa. Będą koncerty Miłego Pana i zespołu Universe. Gmina Ostrów Mazowiecka obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji gmina przygotowała niespodziankę dla mieszkańców i gości: pyszny jubileuszowy tort. Ponadto, 2023 rok to też jubileusz Waldemara Brzostka, który jest wójtem gminy 25 lat! Z tej okazji przygotowano także niespodziankę dla wójta: balony i kwiaty.

📢 Tak żyje i mieszka Rafał Pacześ z Łodzi. Zobacz zdjęcia. Popularny komik uwielbia luksusowe auta 1.09.2023 Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń.

📢 Festyn rodzinny w Zarębach Kościelnych. 18.06.2023. Zobaczcie zdjęcia Festyn rodzinny w Zarębach Kościelnych to okazja do zaprezentowania talentów mieszkańców gminy oraz do wspólnej zabawy. 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej, 13.05.2023. Zdjęcia 13.05.2023 r. w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W pierwszej turze do sakramentu przystąpiła klasa IIIa. 📢 Gminne obchody Dnia Strażaka w Małkini Górnej, 7.05.2023. Zdjęcia, wideo 7.05.2023 r. w Małkini Górnej odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła msza św. w intencji strażaków i ich rodzin w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej koncelebrowana przez ks. kanonika Piotra Legackiego – proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej i ks. kanonika Jana Marka Wróblewskiego - proboszcza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej. Druga część uroczystości odbyła się na placu przed remizą OSP Małkinia Górna.

📢 Matura 2023. Odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce. 4.05.2023 W czwartek 4.05.2023 rozpoczęły się egzaminy maturalne. Tradycyjnie jako pierwszy maturzyści zdają język polski. Odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce.

📢 Ostrołęka. Targowisko miejskie przy ul. Zawadzkiego. 16.04.2023 W niedzielę na targowisku przy ul. Zawadzkiego można było kupić przede wszystkim sadzonki kwiatów, młode drzewa, ale powodzeniem też cieszyły się warzywa, owoce, jaja, miody oraz używane przedmioty gospodarstwa domowego. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Ostrołęka. Złote gody. Jubileusz świętowało 45 par. 14.04.2023 Złote Gody odbyły się w piątek 14.04.2023 w sali bankietowej Warszawska 34. Obecnych było 41 par. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce. 11.02.2023. Zdjęcia Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 swoją studniówkę mieli 10 lutego 2023 w sali bankietowej Elba Bis w Ostrołęce.

📢 Wielki Finał Loterii SuperLokata w Ostrowi Mazowieckiej. Kto wygrał samochód w loterii Banku Spółdzielczego? Wyniki, zdjęcia W niedzielne popołudnie, 2 października odbył się Wielki Finał Loterii SuperLokata Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Finał odbył się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Trębickiego. Nagrodą główną w loterii był samochód osobowy Hyundai Kona z automatyczną skrzynią biegów wart prawie 95 tys. zł. Oprócz samochodu można było wygrać ponad 40 innych nagród. Łączna wartość wszystkich nagród wyniosła 200 tys. zł.

📢 Cmentarz w Zuzeli. Odwiedziliśmy nekropolię 17.02.2022. Zobaczcie, jak wygląda Rzymsko-katolicki cmentarz parafialny w Zuzeli jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 340. Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda ta nekropolia.

📢 Wsi spokojna, wsi wesoła... sprzed 20 lat. Zobaczcie zdjęcia wiosek z naszego regionu, z lat 1998-2002. Z archiwum Tygodnika Ostrołęckiego Tak wyglądała wieś 20 lat temu. Zdjęcia m.in. z gmin Goworowo, Kadzidło, Łyse, Lelis. W ciągu tych 20 lat wiele się zmieniło, choć jeszcze nie wszędzie. Zobaczcie wiejskie krajobrazy sfotografowane o każdej porze roku. Wiele miejsc na pewno rozpoznacie. 📢 Pogrzeb Małgorzaty Gołaszewskiej w Ostrowi Mazowieckiej. 9.11.2021 zmarłą żegnała rodzina, bliscy i współpracownicy. Zdjęcia 9 listopada 2021 rodzina, sąsiedzi, znajomi i współpracownicy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu śp. Małgorzaty Gołaszewskiej - wieloletniej nauczycielki i dyrektorki Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ostrowi w latach 2011 - 2021. Małgorzata Gołaszewska niedawno przeszła na emeryturę. Miała 60 lat.