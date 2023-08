Przegląd prasy 9.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim (9.08.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 9.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim (9.08.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Które drogi w województwie mazowieckim 9.08.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S2, S2, Tunel POW (471. km na odc. 3 km) Prace utrzymaniowe w tunelu, wyłączenie z ruchu prawego i środkowego pasa na całej długości tunelu, prace nocne.

📢 Bez prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 9.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 9.08? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 9.08 w warmińsko-mazurskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim.

📢 Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 9.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim (9.08)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew mazowieckim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w mazowieckim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Prasówka 9.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 08.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 08.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Majątek za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Kebson ocenia kebaby w regionie. Co youtuber powiedział o fast foodach w Ostrołęce, Ostrowi i Małkini? Kebson, czyli pochodzący z Prostyni Adam Seliga jest powszechnie znany w sieci z powodu swojego zamiłowania do... fast foodów. Kebson od lat podróżuje po całej Polsce, aby spróbować fast foodów oferowanych przez lokalnych sprzedawców, nagrać film z degustacji i podzielić się swoją opinią ze społecznością. 📢 Wpadli z kradzionymi przedmiotami. Przewozili BMW w częściach, ale to nie wszystko Policjanci z Makowa Mazowieckiego zatrzymali dwie osoby podejrzane o paserstwo i posiadanie maszyn do produkcji krajanki tytoniowej. Mężczyźni przewozili skradzione BMW rozebrane na części. Zabezpieczono także skradzioną przyczepkę samochodową i części samochodowe od pojazdów różnych marek. 📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.

📢 Wypadek podczas prac polowych. Rolnik z urazem ręki trafił do szpitala Do wypadku doszło w poniedziałek 7.08.2023 w Ramionach, gm. Baranowo. 📢 Spódnica midi Beaty Ścibakówny to świetny wybór dla każdej pięćdziesięciolatki. Możesz ją nosić i ty niezależnie od typu sylwetki Beata Ścibakówna ma 55 lat i figurę nastolatki. Jednak jej stylizacje są ponadczasowe i uniwersalne. Na jej profilu w mediach społecznościowych pokazała się w spódnicy, która między innymi ukryje duże uda, szerokie biodra i masywniejsze kolana. A najważniejsze jest to, że będziesz czuć się w niej wygodnie i modnie. Zobacz, co na siebie założyła aktorka. 📢 Poszukiwany właściciel Amstaffa. Zwierzę zaatakowało mężczyznę na chodniku Policjanci z ostrołęckiego Referatu do Spraw Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych prowadzą postępowanie dotyczące niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Zgłaszający poinformował, że 30 lipca br. około godziny 18.00 na ulicy Reymonta w Ostrołęce mijał się z mężczyzną, który prowadził luzem psa rasy Amstaff. W pewnej chwili zwierzę skoczyło na zgłaszającego.

📢 Tak mieszka Maryla Rodowicz z kotami. Zajrzyj do luksusowego domu, gdzie rządzą futrzaki. Zobacz wyjątkową rezydencję królowej piosenki Maryla Rodowicz mieszka w luksusowej rezydencji z przepięknym ogrodem nieopodal Warszawy. 100-letni dom królowej polskiej sceny muzycznej jest wart fortunę. Sprawdź, jak wygląda posiadłość Maryli Rodowicz i z kim uwielbia relaksować się na tarasie gwiazda. Zobacz, gdzie mieszka i odpoczywa po koncertach ukochana piosenkarka Polaków. 📢 Noclegi w koronach drzew. Gdzie w Polsce można spędzić noc w uroczym domku na drzewie? 10 nietypowych noclegów, które was zachwycą Noclegi w niezwykłych miejscach mogą być przygodą samą w sobie, a nie tylko przerywnikiem w czasie wycieczki po Polsce. Jeśli marzyliście kiedyś o zamieszkaniu w domku na drzewie, są w kraju takie miejsca, gdzie sny mogą się spełnić. Mamy dla was 10 propozycji noclegów w domkach na drzewie, od luksusowych apartamentów po minimalistyczne chatki. Warto uwzględnić je w planach wycieczki w weekend, urlop lub wakacje.

📢 „Szatan” to postrach grzybiarzy. Sprawdź, co to za grzyb i jak go rozpoznać. Czy jest trujący? Goryczak żółciowy a borowik szatański Szatan to grzyb, który jest postrachem początkujących grzybiarzy. To grzyb rurkowy, który ma być wyjątkowo trujący. Czy tak jest w rzeczywistości? Okazuje się, że z szatanem jest problem, bo to potoczna nazwa, która dotyczy różnych gatunków. Najczęściej tak nazywa się goryczaka żółciowego, ale są też borowiki szatańskie. Wyjaśniamy, czym jest grzyb szatan, jak go rozpoznać i czy jest trujący. 📢 Pożar drewnianej wiaty przy tartaku w Makowie Mazowieckim. 7.08.2023 Do pożaru doszło w poniedziałek 7.08.2023 późnym wieczorem. Na miejscu pożar gasiło pięć zastępów straży pożarnej.

📢 Fryzura damska typu hush cut to najmodniejsze cięcie na jesień 2023. Pięknie podkreśli kości policzkowe i wyszczupli twarz Do grona modnych fryzur z grzywką dołączyła nowość, a mianowicie cięcie hush. Jak wygląda i komu będzie w takich włosach do twarzy? Podpowiadamy.

📢 10 najlepszych miast Europy na długi weekend – nowy ranking. Gdzie jest najtaniej, gdzie ludzie są najbardziej przyjaźni? Zastanawiacie się, gdzie spędzić długi weekend sierpniowy 2023? To właśnie najlepsza okazja do spełnienia marzeń o zwiedzaniu pięknych i przyjaznych miast Europy. Powstał nowy ranking, w którym wyłoniono 10 najlepszych europejskich miast na weekendowe wycieczki – pod względem atrakcyjności turystycznej, przyjazności, bezpieczeństwa i cen. Gdzie jest najtaniej, gdzie ludzie są najbardziej sympatyczni? Przekonajcie się. Zwycięzca rankingu może was zaskoczyć!

📢 Spowodował kolizję w Orle i odjechał. Mieszkaniec pow. ostrowskiego był pijany Po zderzeniu mężczyzna odjechał i zaparkował na jednej z posesji. Następnie za kierownicą usiadł drugi mężczyzna - także pod wpływem alkoholu. 📢 Wysyp grzybów w lasach – kurki, maślaki, podgrzybki i borowiki mocno obrodziły. Gdzie ich szukać? Zobacz aktualną mapę grzybów w Polsce Ogromny wysyp grzybów w lasach. Sierpień to dobra pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 8.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Te fryzury brzydko Cię postarzą! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 8.08.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 8.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Janusze biznesu uaktywniają się w wakacje. Te próby łatwego i szybkiego zarobku was zadziwią. Oni są niemożliwi Są wakacje, więc nie brakuje Januszy biznesu, którzy na każdym kroku wietrzą świetny interes. Internauci jak zwykle stanęli na wysokości zadania i przygotowali memy o przedsiębiorczych Polakach. Polacy słyną z żyłki do biznesu, a że czasami trzeba narazić się na śmieszność. No cóż...trudno.

📢 Te gwiazdy mają kota na punkcie... kota. Zobacz, które celebrytki są szczęśliwymi właścicielkami mruczków Gwiazdy i koty wydają się nietypowym połączeniem? Całkowicie niesłusznie! Wielu celebrytów również uwielbia zwierzaki, w tym mruczki. Nie tylko się z nimi bawią w domowym zaciszu, ale również publikują ich zdjęcia w mediach społecznościowych, chętnie o nich opowiadają, a nawet... zabierają na plan filmowy! Sprawdź, które gwiazdy nie tylko mają, ale i kochają koty! 📢 Elżbieta Jaworowicz to ikona polskiej telewizji. Niemal się nie zmienia. Zobacz, jak prezenterka „Sprawy dla reportera” wyglądała lata temu! Niewiele zdradza o swoim życiu prywatnym, lecz jest doskonale znana z tego, czym się zajmuje zawodowo, a także z... nietypowej pozy, którą przybiera. Elżbieta Jaworowicz od lat prowadzi program telewizyjny „Sprawa dla reportera”. Ikona dziennikarstwa telewizyjnego, która niemal na stałe wpisała się w ten krajobraz, stara się nagłaśniać ludzkie dramaty, tym samym pomagając bohaterom reportaży. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni czasu!

📢 Zatrzasnęła dziecko w rozgrzanym samochodzie. Na pomoc ruszyły służby Policjanci i strażacy ratowali roczne dziecko, które zostało zamknięte w samochodzie. Matka dziecka przypadkowo zostawiła kluczyki w aucie, których zamek się zablokował. 📢 Agata Kornhauser-Duda uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży. Zobacz, w jakich stylizacjach pojawiła się pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda poleciała do Portugalii, aby reprezentować nasz kraj na Światowych Dniach Młodzieży. Grafik pierwszej damy był dość napięty – spotkała się m.in. z przedstawicielami Stowarzyszenia „Pomoc od Kołyski”, z harcerzami z Polski, a także z pielgrzymami z Ukrainy. My przyjrzeliśmy się kreacjom żony Prezydenta Polski. 📢 Policyjny pościg za motocyklistą w powiecie ostrołęckim, 6.08.2023. Motocyklista miał sporo na sumieniu Policjanci ostrołęckiej komendy namierzyli w niedzielę 6.08.2023 wieczorem motocykl, którego kierujący, popełnił kilka wykroczeń w ruchu drogowym, a styl jego jazdy mógł wskazywać, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Przy próbie zatrzymania pojazdu do kontroli, kierowca znacznie przyspieszył, nie reagując na wyraźne sygnały do zatrzymania...

📢 Kradzież z włamaniem do sklepu jubilerskiego w Ostrołęce. 7.08.2023 Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o kradzież z włamaniem do sklepu jubilerskiego. Mężczyzna wybił witrynę sklepową i zabrał wyroby jubilerskie o wartości kilku tysięcy złotych. Amator cudzej własności został osadzony w policyjnym areszcie. 📢 Wypadek w Pomaskach- Wielkich. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala Policjanci makowskiej policji wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego w Pomaskach Wielkich, do którego doszło w miniony weekend. Zderzyły się tam dwa pojazdy osobowe. W wyniku zdarzenia ranne zostały dwie osoby. Najprawdopodobniej przyczyną zdarzenia było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

📢 Festyn Rodzinny w Małkini – dzień trzeci, 6.08.2023. Zdjęcia, wideo W trzecim dniu Festynu Rodzinnego na nadbużańskim łęgu uczestnicy w obawie przed deszczem co chwila zerkali na ciemne chmury.

6.08.2023 r. – w ostatnim dniu Festynu Rodzinnego – dzieci szalały w Rodzinnym Parku Rozrywki VEGAS oraz w czasie zabaw z animatorami. Rodzinny charakter festynu podkreśliła obecność domowych zwierzaków – psów różnych ras i jednego kota.

📢 Przegląd piosenki klubów seniora w Baranowie, 6.08.2023 To 15. edycja przeglądu. Odbywa się po trzyletniej przerwie. W upalne niedzielne popołudnie 6 sierpnia 2023 w baranowskim amfiteatrze pojawiły się grupy seniorów z powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego oraz ostrowskiego. I gościnnie - seniorzy z Lipnicy Wielkiej na Orawie.

📢 Grzybobranie 2023. Po obfitych deszczach przyszła pora na grzyby. Zobaczcie zbiory Grzegorza Jasionowskiego z Ostrowi Mazowieckiej To już chyba tradycja, że co roku publikujemy zdjęcia grzybów zebranych przez Grzegorza Jasionowskiego z Ostrowi Mazowieckiej. Grzegorz Jasionowski, zastępca wójta gminy Stary Lubotyń to grzybiarz z wieloletnim doświadczeniem. 📢 Wypadek w Wolkowych. Autem podróżowało 5 młodych mężczyzn z pow. ostrołęckiego. Do wypadku doszło 6.08.2023 Do wypadku w Wolkowych doszło w niedzielę, 6 sierpnia nad ranem. Kierowca stracił panowanie nad kierownicą, zjechał do rowu i dachował. Żaden z podróżujących autem nie przyznaje się do siedzenia za kierownicą.

📢 Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Pojechała tam młodzież z Węgrzynowa Parafia pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie po raz kolejny organizuje wyjazd na Światowe Dni Młodzieży, które w tym roku organizowane są w Lizbonie. Młodzież z proboszczem Rafałem Grzelczykiem na czele wyruszyła w środę 26.07.2023.

📢 Kurpie nagrodzeni na 57. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 22 - 25.06.2023 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym jest największą imprezą promującą kulturę ludową. 📢 Zakończenie roku szkolnego w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. 23.08.2023. Zobaczcie zdjęcia Na ten dzień uczniowie czekali długo i przyjęli go z radością. 23 czerwca 2023 zakończył się formalnie rok szkolny. Z naszym aparatem odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące.

📢 Dzień Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Małkini Górnej. 1.11. 2022. Zdjęcia Przypadający 1 listopada dzień Wszystkich Świętych to jedno z najważniejszych polskich świąt. Kwiaty, płonące na grobach znicze i modlitwy są wyrazem pamięci i miłości do osób, które odeszły. 📢 Cmentarz w Jelonkach o zmroku. Dzień Wszystkich Świętych był wyjątkowo mglisty 1.11.2022 Tegoroczna Uroczystość Wszystkich Świętych była bardzo mglista. I mimo że takie warunki nie służą kierowcom to cmentarz o zmroku, oświetlony jedynie zniczami i spowity we mgle, wygląda magicznie. Zobaczcie zdjęcia cmentarza parafialnego w Jelonkach.

📢 40 lat Tygodnika Ostrołęckiego. Archiwalne zdjęcia redakcji TO. Poznajcie ludzi Tygodnika Tygodnik Ostrołęcki świętuje jubileusz 40-lecia. 📢 Dożynki w Baranowie, 11.09.2022. Zdjęcia i wideo Baranowskie Święto Plonów zaczęło się mszą świętą. Potem, w dożynkowym korowodzie, mieszkańcy przeszli na plac przy GOKSiR. Niestety, pogoda nie sprzyja świętowaniu w plenerze - w niedzielne popołudnie pada deszcz.

📢 Setne urodziny Anieli Skarzyńskiej z gminy Czerwin. 10.07.2022. Zdjęcia, wideo z rodzinnej uroczystości W niedzielę 10 lipca 2022 pani Aniela Skarzyńska - mieszkanka gminy Czerwin - świętowała setne urodziny. Najpierw w czerwińskim kościele odprawiona została msza święta w intencji jubilatki, a potem szacowna stulatka oraz jej rodzina, znajomi, przyjaciele i goście z samorządu spotkali się na uroczystym obiedzie w sali bankietowej w Brzeźnie (gm. Goworowo).

📢 Ostrołęka. Złote gody, 10.06.2022. Jubileusz 44 par małżeńskich. Zdjęcia Uroczystość odbyła się w piątek 10 czerwca 2022 w sali bankietowej przy ul. Warszawskiej. Byli jubilaci i ich najbliżsi. I przedstawiciele samorządu Ostrołęki - z życzeniami, upominkami, medalami za długoletnie pożycie małżeńskie (medale przyznaje prezydent RP) 📢 Cmentarz w Starym Lubotyniu. Zobaczcie, jak wygląda cmentarz przy parafii pw. Nawiedzenia NMP w Starym Lubotyniu Cmentarz przy parafii pw. Nawiedzenia NMP w Starym Lubotyniu mieści się ok. 300 metrów od kościoła, jego powierzchnia to blisko 1,5 ha. Zobaczcie zdjęcia z maja 2022.

📢 Festiwal Pierogów w Żabinie, gm. Goworowo. 7.08.2021. Zdjęcia Ten festiwal - niezwykle przyjemny dla podniebienia, trzeba przyznać – miał formułę konkursu. Zgłosiło się 16 KGW i sołectw, nie tylko z gminy Goworowo.

📢 Objawienia w Wykrocie. Matka Boska objawiła się Stefanowi Gwieździe. Do sanktuarium w Wykrocie wciąż pielgrzymują wierni. Zdjęcia Matka Boska miała objawiać się tu Stefanowi Gwieździe z Wykrotu w latach 1990-2002. 📢 Najlepsze rekreacyjne trasy rowerowe na Kurpiach. Sześć ciekawych tras rowerowych w regionie. Zdjęcia Wybraliśmy dla was najlepsze trasy rowerowe na Kurpiach. 3 z nich zaprowadzą was na południe powiatu ostrołęckiego, kolejne 3 - na północ. Śmiało można wybrać się w nie razem z dziećmi, nawet jeśli nie mamy zbyt dużego doświadczenia w jeździe rowerem. Pomyśleliśmy jednak również i o rowerzystach z dorobkiem: im też mamy coś do zaproponowania. Trasy znajdziecie w galerii. Kliknijcie!

